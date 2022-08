Amichevoli in vista di EuroBasket 2022: Riscossa Spagna su una Grecia senza Antetokounmpo. A valanga Lituania e Turchia

LITUANIA – FINLANDIA 87-52

Domina il duo NBA Valanciunas – Sabonis, troppo imponente per una Finlandia che ha obbiettivi decisamente differenti ad EuroBasket. Doppia doppia da 18 e 10 per Jonas Valanciunas, mentre Domantas Sabonis ne mette a referto 10 con 9 rimbalzi. Passeggia la Lituania, che trova anche ottime risposte da Jokubaitis e Zemaitis. 12 punti per Nkamhoua con una Finlandia che chiude la partita sul -35.

LITUANIA: Valanciunas 18, Sabonis 12, Zemaitis 10.

FINLANDIA: Nkamhoua 12, Huff 3, Jantunen 3.

The Big Wolf came to eat 🐺@JValanciunas had 10 points and 6 rebounds in 3 minutes of play in Q1.#mesuzlietuva #LTUvsFIN pic.twitter.com/DTKGR2PrSG — LTU Basketball (@ltu_basketball) August 11, 2022

TURCHIA – UCRAINA 96-70

Molto simile alla precedente amichevole, l’andamento della partita tra Turchia e Ucraina ad Istanbul. Cedi Osman con 17 punti, Alperen Sengun con 15 e Furkan Korkmaz con 14 sono i dominatori di un incontro che dura pochissimo. Gli NBA dominano la partita e fanno la differenza con Valanciunas e Sabonis hanno mostrato in quel di Kaunas. Ottimi segnali in questa amichevole di preparazione per gli uomini di Ergin Ataman.

TURCHIA: Osman 17, Sengun 15, Korkmaz 14.

UCRAINA: Pustovyi 16, Mykhailiuk 12.

💥 Sadık Emir Kabaca!



😍 Müthiş smaçlara devam ediyor genç oyuncumuz!#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/N3v6KafyMP — TBF (@TBF) August 11, 2022

SPAGNA – GRECIA 87-80

Riscossa Spagna, ma non convincendo al massimo. Gli spagnoli riscattano la sconfitta di 48h fa, ma lo fanno di fronte ad una Grecia senza la sua superstar Giannis Antetokounmpo, ai box per precauzione. Domina sotto le plance Willy Hernangomez, che fa la voce grossa con 23 punti. In doppia cifra anche il fratello Juancho, Pradilla e Saiz. Nella Grecia top scorer Agravanis con 20 punti, bene anche Ioannis Papapetrou e Nick Calathes.

SPAGNA: W.Hernangomez 23, Pradilla 12, Saiz 11.

GRECIA: Agravanis 20, Papapetrou 10, Calathes 10.