Anthony Randolph: “Il Real Madrid organizzazione migliore di certe franchigie NBA”

Anthony Randolph ha risposto alle domande di El Mundo Deportivo durante la Copa del Rey in corso a Malaga.

Il lungo della nazionale slovena, appena rinnovato dai Blancos, ha detto che l’organizzazione del Real Madrid è migliore di alcune franchigie NBA. “La cosa più bella che mi sia accaduta è stata in quel 2016 quando ebbi l’opportunità di giocare in Europa per il Real Madrid. Non so cosa sia successo durante la mia carriera NBA, però quella scelta di venire qui è stata perfetta. Qui posso lottare per il titolo ogni anno”, ha rivelato il #3 dei Blancos. “È la migliore società in cui abbia mai lavorato ed una delle migliori al mondo, meglio di alcune squadre NBA”.

Nel 2014 ha lasciato la NBA per giocare al Lokomotiv Kuban, con cui ha guadagnato una nomination nel All Eurocup e poi All Euroleague Second Team. Con il Real Madrid ha vinto l’EuroLega 2018 (dopo il titolo europeo con la Slovenia) e cinque coppe spagnole.

A 30 anni, in EuroLega questa stagione Randolph sta guidando il Real con 13.7 punti di media, oltre a 4.3 rimbalzi in 24′.