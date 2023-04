Anwil Wloclawek alza la FIBA Europe Cup, battuto Cholet in finale

La FIBA Europe Cup ha decretato il campione 2023. L’ultima coppa europea per importanza, la seconda organizzata dalla FIBA, ha visto i polacchi di Anwil Wloclawek alzare il trofeo contro i francesi di Cholet dopo due combattutissime partite in finale. È la prima vittoria in campo internazionale per Wloclawek.

Dopo il 81-77 di gara-1, i polacchi si sono aggiudicati anche la seconda partita per 78-80 (contava il punteggio totale delle due partite). Decisivo il parziale di 2-7 nell’ultimo minuto, quando Cholet guidava di 2 (e quindi a -2 dalla parità totale) ma non è riuscita a dare la zampata per il sorpasso. L’ex reyerino Victor Sanders ha segnato 20 punti mentre altri ex “italiani” come Phil Greene IV e Lee Moore hanno chiuso in doppia cifra. L’ex giocatore di Verona e Brindisi è stato nominato MVP delle Finali dopo i 20 punti di gara-1.

Nulla da fare quindi per i transalpini i cui migliori realizzatori sono stati l’ex pesarese Dominic Artis (23 punti) e l’ex canturino Perry Ellis III (17 punti + 13 rimbalzi).

Anwil Wloclawek succede ai turchi del Bahçeşehir Istanbul e giocheranno la prossima stagione in Champions League.