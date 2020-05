Aria di crisi in casa Panathinaikos? Giannakopoulos pronto a vendere o diminuire il budget?

Tiene banco in Grecia il futuro del Panathinaikos.

Il vulcanico patron Giannakopoulos parlerà alla stampa il prossimo venerdì, in una conferenza stampa. Tantissimi sono i rumors sui verdi di Atene. In Grecia sono pronti a giurare che il PAO sarà venduto al miglior offerente o che ci sia un importante diminuzione del budget in vista della prossima stagione.

Dalle parole di Giannakopoulos dipenderà sicuramente il futuro della squadra e di conseguenza di molti giocatori, su tutti Nick Calathes.

Il playmaker greco ha un anno di contratto, ma se dovesse lasciare il club greco, ci sarebbe in pole position il CSKA Mosca.