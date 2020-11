Assenze pesantissime in casa Anadolu Efes: out Shane Larkin e Bryant Dunston contro il Maccabi

Niente Shane Larkin e Bryant Dunston per l’Anadolu Efes in EuroLega.

L’americano aveva fatto il suo esordio stagionale la scorsa settimana, contro l’Olympiacos ad Atene, ma è costretto a tornare ai box per questa giornata in cui vede l’Efes affrontare il Maccabi Tel Aviv.

Non solo Larkin ma anche Bryant Dunston è out per la sfida contro gli israeliani. Piove sul bagnato per Coach Ataman, con le due assenze che si sommano a quella di Sertac Sanli. I turchi rischiano concretamente di affrontare il Maccabi Tel Aviv senza Centri di ruolo, con anche Tibor Pleiss in dubbio sino all’inizio della partita di domani.