Il governo francese ha messo un massimo di 5000 persone per gli eventi pubblici, per limitare il possibile contagio da CoronaVirus.

l’Asvel ha annunciato che le prossime due gare casalinghe, martedì 3 contro il Valencia e domenica 8 contro Le Mans, non verranno rinviate, come accaduto oggi contro AS Monaco.

Asvel, però, comunica che ci sarà un limite di 4500 spettatori (oltre mille in meno della capienza massima) proprio per allinearsi alla direttiva governativa.