Ataman sfida i Celtics: “Campioni del mondo? Venite a batterci ad Atene”

In un’intervista rilasciata a Rafin TV, il coach dei campioni di EuroLega del Panathinaikos Ergin Ataman ha parlato dei Boston Celtics, freschi campioni NBA: “Dopo che i Boston Celtics sono diventati campioni NBA, hanno twittato ‘World Champion Boston’, e l’EuroLega ha risposto: ‘Battete prima questa squadra’ con la nostra foto. Si vedono come i migliori, chiedono cifre astronomiche per venire a giocare in Europa. Non siete i campioni del mondo, se volete quel titolo venite qui e battete noi, i campioni dell’EuroLega. Se siete così sicuri di voi, venite a batterci a OAKA.”

E a proposito di un suo futuro come coach in NBA: “Celtics e Mavericks sono da finale, quindi non hanno bisogno di me. Non farò nomi adesso, ma possiamo portare una squadra di bassa classifica ad alti livelli. Sono molto felice al Panathinaikos, se ci fosse una squadra interessata potremmo parlare quando sarò in scadenza di contratto.”