Atene ospiterà le Final Eight della Basketball Champions League

La città di Atene è stata scelta come città ospitante della Final Eight della stagione 2020 della Basketball Champions League.

A seguito della decisione di FIBA, il giorno 12 marzo, di sospendere tutto le competizioni internazionali per proteggere la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori, arbitri e appassionati, il BCL Board ha preso la decisione unanime il 30 marzo di riprendere e concludere la stagione 2019-2020 con una Final Eight, con format ad eliminazione diretta, da svolgersi tra il 30 settembre ed il 4 ottobre 2020.

Sei squadre si sono già qualificate per la Final Eight (in ordine alfabetico): AEK (GRE), Casademont Zaragoza (ESP), ERA Nymburk (CZE), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), San Pablo Burgos (ESP), e Türk Telekom (TUR). Restano due gare-3 ancora da disputare per assegnare i restanti due posti: JDA Dijon (FRA) vs Nizhny Novgorod (RUS) e Iberostar Tenerife (ESP) vs Filou Oostende (BEL) che si giocheranno il 16 settembre alle 20:30.

Otto squadre prenderanno parte all’evento principale della quarta stagione della Basketball Champions League nell’ultimo weekend di settembre presso la capitale greca. Le gare si giocheranno presso la Nikos Galis Olympic Indoor Hall (18.000 persone di capienza), campo di casa dell’AEK.

La decisione riguardante la presenza o meno dei tifosi all’arena sarà presa in un momento successivo ed in accordo con le autorità ufficiali greche, che stabiliscono leggi e regolamenti.

“Siamo molto contenti di avere Atene come città ospitante della Final Eight della Basketball Champions League. Siamo grati alle autorità greche dell’impegno ad aiutarci per organizzare questo evento nel modo migliore e più sicuro per tutte le parti coinvolte, specialmente per i giocatori delle squadre qualificate. Stiamo sentendo anche l’entusiasmo del club di casa nell’organizzare questo evento storico”, ha dichiarato Patrick Comninos, CEO della Basketball Champions League.

“Nonostante la difficile situazione causata dalla pandemia, siamo orgogliosi di avere l’opportunità di giocare questa Final Eight, premiando le otto squadre che hanno lottato sul campo per guadagnarsi questo diritto in una stagione molto complessa. Atene ha dimostrato nel tempo esperienza nell’organizzazione di eventi di alto livello nella pallacanestro. Sarà una settimana unica per i tifosi di basket in Europa”, ha aggiunto.

I quarti di finale si disputeranno il 30 settembre ed il 1° ottobre, le semifinali il 2 ottobre, mentre le finali per il primo ed il terzo posto si terranno il 4 ottobre. Il sorteggio determinerà gli accoppiamenti e sarà svolto dopo la conclusione degli ottavi di finale.

Sarà aperto un portale per gli accrediti media alla fine di questa settimana, il 4 settembre.