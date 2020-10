Badalona-Reyer Venezia, le parole di coach Walter De Raffaele

Coach Walter De Raffaele ha così commentato la partita di 7Days Eurocup vinta dai padroni di casa della Joventut Badalona.

“Prima di tutto complimenti a Badalona che ha meritato di vincere la partita e merita di essere in testa a questo girone davvero difficile. Sono un po’ dispiaciuto perché credo che abbiamo giocato una buona gara per trenta minuti e combattuto per tutta la partita. Inoltre penso che il punteggio finale non renda del tutto giustizia. Abbiamo concesso troppe seconde opportunità e contro i giocatori che ha Badalona non ce lo possiamo permettere. Hanno costruito il vantaggio con tiri liberi e secondi tiri in attacco, noi abbiamo smarrito in qualche momento il piano gara difensivo e poi è uscito il loro talento. Come ho detto agli arbitri la valutazione dei contatti non mi ha entusiasmato per quanto per difendere su giocatori come Tomic e Brodziansky è necessario fare qualcosa in più, come abbiamo fatto nei primi 30 minuti spendendo molte energie e scoprendoci a rimbalzo. È naturale che una volta che i nostri lunghi sono usciti per falli non è stato poi facile contrastare la fisicità e il talento di Badalona”.

Uff stampa Umana Reyer Venezia