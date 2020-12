Bahcesehir – Venezia, coach Tucci:” Guardiamo alla nostra capacità di riprendere ritmo, intesa e forma fisica”

“Bahcesehir sicuramente fonda su Green la maggior parte del proprio gioco, però è una formazione che, nonostante abbia avuto un momento di calo, sia in Coppa che in campionato, sta provando a risalire la china, tant’è che ha firmato due giocatori americani nuovi: Evans, che è un playmaker molto veloce, e Robinson, che è un lungo muscolare. Quindi una formazione che non vuol lasciare niente di intentato, fra l’altro anche loro come noi sono matematicamente fuori dalla competizione, ma hanno giocato alla pari col Partizan pochi giorni fa.

Chiaramente sono partite in cui vuoi dare il massimo: noi abbiamo bisogno assolutamente di pensare prima di tutto a noi, all’equilibrio tra la forma di alcuni giocatori di rientro post Covid, e quindi sarà una partita assolutamente vera. Tra l’altro è una formazione che presenta giocatori indigeni di grande agonismo, a cominciare da Akpinar, che viene da una partita da 30 punti, esterno di grande talento, per finire con i diversi lunghi che hanno fisico, stazza e molta personalità. Loro sono al completo, noi no, ma guardiamo alla nostra capacità di riprendere ritmo, intesa e forma fisica”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia