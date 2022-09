Basketball Champions League. Così le semifinali del Qualification Round

A Skopje, Malaga, Lisbona e Belgrado si sono consumati i quarti di finale dei Qualification Round di Basketball Champions League che dovranno scegliere le ultime quattro squadre partecipanti alla regular season al via il prossimo 3 ottobre.

Dopo i quarti di finale giocati mercoledi, i quattro concentramenti hanno eletto le finaliste che si sfideranno domenica nell’atto conclusivo. Pronostici della vigilia sostanzialmente rispettati con tre delle quattro squadre padrone di casa che approdano in finale.

TOURNAMENT 1 – Skopje

Finale per il Tofas Bursa che supera il CSO Voluntari con 24 punti di Rob Gray (13/15 ai liberi). Doppia doppia (14 punti e 10 rimbalzi) per Suleiman Braimoh. Nella gara decisiva per accedere alla regular season i turchi affronteranno il Niners Chemnitz che dopo aver fatto fuori i padroni di casa del TKT eliminano anche il Fribourg. Niners in controllo anche sul +24 e cercheranno ora il pass per la BCL diventando così la squadra più giovane tra tutte le partecipanti. 17 punti per l’ex Pesaro, Marko Filipovity.

Tofas Bursa-CSO Voluntari 68-57

Fribourg Olympic-Niners Chemnitz 70-93

FINALE

Tofas Bursa-Niners Chemnitz



TOURNAMENT 2 – Malaga

Tutto facile per l’Unicaja che demolisce il Den Bosch partendo fortissimo (26 punti nel primo quarto) e crescendo progressivamente nel corso della partita. 22 punti e 7 assist per Kendrick Perry, in campo anche i neo-campioni d’Europa, Dario Brizuela e Alberto Diaz. Tra l’Unicaja e la regular season BCL c’è il Patrioti Levice che arriva alla finale di domenica in fiducia dopo aver battuto in maniera marca i campioni finlandesi del Karhu Kauhajoki. Protagonista, partendo dalla panchina, Deshawn Freeman autore di una prova da 18 punti e 15 rimbalzi.

Karhu Kauhajoki-Patrioti Levice 57-81

Unicaja-Heroes Den Bosch 114-58

FINALE

Patrioti Levice-Unicaja Malaga



TOURNAMENT 3 – Lisbona

Bamberg e Budivelnyk danno vita a una gara elettrizzante con continui capovolgimenti di fronte e vantaggi mai sopra la doppia cifra. Sul +1 alla fine dei regolamentari, gli ucraini hanno la possibilità di chiudere i conti con due tiri liberi ,ma Berhanemesker segna soltanto il primo lasciando così ai tedeschi l’ultimo possesso con 4″ da giocare e Ariel Bohacik dalla media manda tutti all’overtime sulla sirena. Prolungamento altrettanto equilibrato e risolto da una tripla da Justin Wrgiht-Foreman (33 punti) che manda in finale la squadra di coach Amiel. Il Bamberg affronterà in finale i padroni di casa del Benfica che hanno eliminato il Keravnos al termine di una partita combattuta dove i campioni ciprioti hanno tenuto fino alla fine

Brose Bamberg-Budivelnyk 97-94 OT

Keravnos-SL Benfica 65-73

FINALE

Brose Bamberg- SL Benfica



TOURNAMENT 4 – Belgrado

16 punti e 12 assist, seconda doppia-doppia in altrettante partite nel Qualification Round per il rookie Trent Frazier che trascina il FMP Meridian alla Finale contro il Bakken Bears che ha vinto piuttosto agevolmente contro gli austriaci del Swans Gmunden grazie ai 16 punti di Deng Adel.



Bakken Bears-Swans Gmunden 83-65

Opava-FMP Meridian 76-92

FINALE

Bakken Bears-FMP Meridian