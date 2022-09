Basketball Champions League Qualification Round. Benfica, Unicaja, Bakken Bears e Tofas Bursa le qualificate alla regular season

I Qualification Round della Basketball Champions League hanno emesso i loro verdetti consegnando alla regular season, che prenderà il via il prossimo 3 ottobre, le ultime 4 squadre che vanno quindi a completare gli otto gironi. A Skopje, Malaga, Lisbona e Belgrado si sono giocate le finale dei concentramenti e non sono mancate le sorprese.



Davanti al proprio pubblico il Benfica elimina il Bamberg e si qualifica nel Girone F (quello di Manresa, Riga, Limoges). Eccezionale prestazione del portoghese Ivan Almeida che realizza 39 punti (15/21 dal campo, 9/14 da tre) raccoglie 8 rimbalzi per un 41 di valutazione. Decisivo un terzo quarto dove la squadra di Norberto Almeida Monteiro Alves doppia i tedeschi (parziale di 12-24) e mette il naso definitivamente avanti centrando il passaggio del turno (finale 87-73).

Non riesce a fare festa davanti alla propria gente il FMP Meridian che a Belgrado viene superato dopo un overtime dal Bakken Bears (88-82) grazie ai 34 punti di Tony Carr (13/18 al tiro). 23 punti per Beau Beech tra i belgradesi che cedono solo nel supplementare (finito 14-8 per i danesi di coach Sommers). Gli orsi vanno quindi a incastonarsi nel Girone E con Hapoel Gerusalemme, MHP Riesen e Darussafaka.

Vince non senza patemi d’animo il Tofas Bursa che in Macedonia supera i Niners Chemnitz (82-78). Rob Gray 26, Bouba Toure 17 punti e 14 rimbalzi, 14 punti con 6/10 dal campo per Emre Tanisan tra i turcni. Per i Niners 21 di Matt Money, 19 di Armas Velicka. I tedeschi sono stati superati nell’ultimo quarto dopo aver piazzato un parziale di 21-8 in loro favore nel terzo periodo che gli aveva permesso di chiudere avanti 65-58 al 30′. Nell’ultima frazione colpo di coda del Tofas che si qualifica quindi nel Girone A dove trova Strasbugo. Falco Vulcano Szombathely.

A Malaga altra squadra di casa che riesce a festeggiare. L’Unicaja rispetta i favori del pronostico e dopo il facile successo in semifinale contro Den Bosch ecco quello contro il Patrioti Levice (91-73). Sei uomini in doppia cifra per gli spagnoli con Nihad Dedovic autore di 15 punti. L’Unicaja si colloca nel Gruppo G con JDA Bourgogne, Paok e Dinamo Sassari.