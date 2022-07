Basketball Champions League : Reggio Emilia con AEK (GRE), Pinar (TUR) e Telekom (GER). Il commento di Della Salda

Il sorteggio di Ginevra in Svizzera non è stato certamente benevolo per la Pallacanestro Reggiana, ma d’altronde essendo in quarta fascia le difficoltà potevano essere presenti.

Queste le parole di Alessandro Della Salda, amministratore delegato reggiano che era presente al sorteggio.

“Rientriamo da Ginevra dove la sorte ci ha designato un girone di alto livello, con due vecchie conoscenze, i tedeschi del Telekom ed i turchi del Pinar che abbiamo già affrontato nelle nostre prime esperienze in EuroCup. A queste va aggiunta l’AEK Atene una formazione storica del panorama cestistico europeo, vincitrice poco tempo fa della BCL. Inutile commentare troppo il girone, quando si è a questo livello ogni squadra sono tra le top delle proprie leghe. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per sfidare questi avversari per cercare di passare il primo turno, che oggi è l’obbiettivo iniziale.”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana