Baskonia – Virtus Bologna, il pre-partita di Banchi e Shengelia

Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, venerdì 19 aprile, ore 20.30 Buesa Arena (Vitoria).

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.TV e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Il pre-partita di Coach Banchi alla vigilia della trasferta di Vitoria: “Aver guadagnato l’opportunità di giocare il secondo atto del Play-in Tournament di EuroLeague, ci dà la carica per replicare una prestazione di grande intensità e continuità, per far fronte all’enorme talento realizzativo del Baskonia e la loro volontà di riscatto dopo la sconfitta di Belgrado. Lotteremo uniti per offrire un’altra prestazione di spessore, che possa schiuderci le porte alla partecipazione dei Play-off. Gestione del ritmo, consistenza difensiva, lotta al rimbalzo e disciplina saranno le chiavi per ben interpretare un match di tale valenza per entrambe le squadre”.

Il pre-partita di Tornik’e Shengelia: “Sappiamo cosa significa questa partita per noi. Se vogliamo arrivare ai playoff questa è una gara che dobbiamo vincere e vale lo stesso per il Baskonia. Sarà una partita combattuta ma penso che siamo pronti e lo abbiamo dimostrato contro l’Efes. Questo ovviamente non significa nulla se non confermeremo la nostra identità anche domani. Quindi dovremo scendere in campo, fare del nostro meglio e tornare a casa con una vittoria.”

Ufficio Stampa e Comunicazione Virtus Pallacanestro Bologna