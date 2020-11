BBL – Bundesliga: “10/12 milioni di euro di aiuti ai club in questa stagione”

La Bundesliga e gli stati federali tedeschi corrono in aiuto dello sport in Germania.

Stefan Holz, amministratore delegato della BBL Bundesliga, ha dichiarato che gli aiuti verso i club sono già iniziati:

“6 Club hanno già ricevuto l’ok per i fondi d’emergenza erogati dai singoli stati federali. Siamo fiduciosi di ricevere l’ok per le altre squadre a breve. Le squadre possono ricevere fino 800.000€.”

Continua poi Holz, in un’intervista a Sportchau.de:

“E’ sicuramente un buon inizio. In questa stagione contiamo di ricevere tra i 10 e i 12 milioni di euro di aiuti in favore dei club. Consideriamo che in una situazione normale con il pubblico presente, il guadagno sarebbe stato di circa 25 milioni di euro.”

Conclude poi l’amministratore delegato di BBL:

“Abbiamo già discusso della possibilità di prolungare gli aiuti anche per la prossima stagione e siamo fiduciosi del fatto che il pubblico possa ritornare ad essere presente, con le adeguate misure di sicurezza e con le giuste tempistiche.”