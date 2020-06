BBL Finale – G2: Alba Berlino campione di Germania

Dodici anni dopo l’ultimo volta, il titolo di campione di Germania torna nella Capitale. L’Alba Berlino conquista nuovamente il titolo, il nono della sua storia, e lo fa grazie al doppio successo nella inedita finale dei playoff di Bundesliga contro il Ludwigsburg. La squadra guidata da Aito Garcia Reneses completa una stagione da sogno, piazzando un “double” pazzesco e conquistato il titolo nazionale a poco più di quattro mesi di distanza dalla vittoria della coppa di Germania. E il traguardo è importantissimo anche per l’allenatore spagnolo che, dopo i grandi successi con il Barcellona e con il Badalona, torna a vincere una grande competizione alla soglia dei 75 anni.

Un successo, come detto, che riporta a Berlino il massimo alloro nazionale, come non accadeva dal 2008 quando Julius Jenkins in campo e Luka Pavicevic in panchina trascinarono l’Alba al titolo con una stagione da assoluti protagonisti e la finale vinta 3-1 sul Telekom Basket Bonn di Micheal Koch. Anche se rimane irraggiungibile l’epopea di fine anni ’90 quando l’Alba Berlino, guidata da Stetislav Pesic prima e da Emir Mutapcic poi, conquistò sette campionati consecutivi e quattro coppe di Germania dal 1997 al 2003.

MHP RIESEN LUDWIGSBURG 74 – 75 ALBA BERLINO (11-21; 35-42; 54-67)

Il Ludwigsburg è chiamato a compiere un’impresa per rimontare i 23 punti di vantaggio accumulati dall’Alba Berlino nella gara d’andata e provare ad intaccare l’ipoteca che la squadra della capitale ha messo sul titolo di Germania 2019-2020. Ma sin dall’inizio appare chiaro come i ragazzi di coach Patrick non abbiano alcuna possibilità di rimonta, con l’Alba che controlla nei primi minuti e piazza un break da 10-0 per chiudere sul 11-21 il quarto d’apertura. Nel secondo periodo aumenta il ritmo della gara, si segna con grande continuità ma il Ludwigsburg non riesce a dare strappi al match, lasciando spazio all’Alba per colpire e rimanere a distanza di sicurezza. Nel primo tempo è Landry Nnoko a guidare l’attacco di Garcia Reneses, con 10 punti (5/7 dal campo), mentre dall’altra parte l’ultimo ad arrendersi sembra Weiler-Babb. Al rientro dalla pausa lunga il match prosegue a buon ritmo, con gli attacchi a farla da padroni e una gara che non ha più nulla da dire ai fini della lotta al titolo. Nell’ultimo quarto i berlinesi sono ormai in festa, pensano poco al campo e il Ludwigsburg ne approfitta per rifarsi sotto, arrivando fino al -1, con la gara che si chiude 74-75. L’Alba Berlino può festeggiare, il Ludwigsburg esce comunque a testa alta da questi playoff.

Ludwigsburg (Coach: John Patrick): Weiler-Babb 14, Smith 15, Myers 5, Herzog 8, Caisin, Hukporti, Patrick Jo., Patrick Ja. 3, Wohlfarth-Bottermann 7, Wimbush II 19, Von Fintel, Brase 3

Alba Berlino (Coach Aito Garcia Reneses): Siva 3, Giffey 14, Delow 3, Eriksson 13, Mattisseck, Brenneke, Hermannsson 14, Ogbe 6, Giedraitis 3, Thiemann 7, Nnoko 12, Sikma