BBL Playoff, andata quarti di finale: Tutto facile per l’Alba Berlino, cade il Bamberg

Comincia nel migliore dei modi la fase a scontri diretti dei playoff di Bundesliga per l’Alba Berlino. La squadra di Reneses, dopo aver vinto il proprio girone, si trova di fronte il Gottingen e vince con poche difficoltà, mettendo un distacco di 25 punti in vista del ritorno. Nel match serale gara complicata per il Bamberg che regala il primo tempo all’Oldenburg e prova una rimonta difficile nell’ultimo periodo. Lo sforzo non basta, vince l’Oldenburg ma la qualificazione resta apertissima.

BG GOTTINGEN 68 – 93 ALBA BERLINO (17-23; 29-52; 40-81)

Missione semifinale quasi completata per l’Alba Berlino che all’Audi Dome di Monaco di Baviera chiude la pratica già nel primo tempo. La squadra della capitale entra forte nel match, non fa sconti al Gottingen e macina punti nei primi venti minuti di gara, piazzando un paio di break che valgono prima il +13 e poi il +23 con cui si torna negli spogliatoi. Il terzo quarto è praticamente un monologo dell’Alba Berlino, 29-11 di parziale e un match che prospetta un vantaggio vicino ai 50 punti. Ma nell’ultimo quarto il Gottingen ha uno scatto d’orgoglio, l’Alba manda in campo le riserve per salvaguardare le energie e vede gli avversari rimontare fino al -25, 68-93, con cui si chiude l’incontro.

Gottingen: Andric 11, Kok 10, Lockhart 10, Hundt 9, Ruoff 8, Omuvwie 7, Kramer 6, Williams 3, Monninghoff 2, Allen 2, Ersek

Alba Berlino: Siva 15, Cavanaugh 13, Giffey 11, Sikma 11, Mattiseck 9, Eriksson 8, Thiemann 8, Giedraitis 7, Ogbe 5, Peno 3, Delow 2, Brenneke

BROSE BAMBERG 81 – 86 EWE BASKETS OLDENBURG (15-24; 33-45; 54-65)

Match equilibratissimo nella serata di Monaco di Baviera, con l’Oldenburg che strappa una vittoria sofferta, ma meritata, contro il Bamberg. La squadra di Moors è contratta nel primo quarto e si ritrova quasi subito sotto di 10, 4-14, e sembra incapace di impensierire gli avversari. Nel secondo periodo il copione è lo stesso, con l’Oldenburg in controllo del match e avanti di 12, 33-45, alla pausa lunga. Al rientro dagli spogliatoi il Bamberg sembra non averne e può anche sprofondare ma l’orgoglio si risveglia nell’ultimo periodo con la rimonta quasi completata. Il distacco si riduce da -16 a -1 ma lo sforzo non basta e l’Oldenburg porta a casa il successo, con l’81-86 finale.

Bamberg: Harris 24, Crawford 15, Obasohan 10, Taylor 8, Lee 7, Sengfelder 5, Weidemann 3, Mclean 3, Seric 3, Marei 3, Heckel, Plescher

Oldenburg: Paulding 20, Mahalbasic 19, Boothe 15, Hummer 11, Larson 8, Hobbs 7, Tadda 3, Amaize 2, Hollatz 1, Drijencic, Kessen, Stanic