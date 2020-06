BBL Playoff, Bamberg e Gottingen fuori. La semifinale sarà Oldenburg-Alba Berlino

Dopo Ludwigsburg e Ulm anche l’Oldenburg e l’Alba Berlino raggiungono le semifinali di BBL. Nessun ribaltone, dunque, nei due quarti di finale con Brose Bamberg e Gottingen che perdono anche la gara di ritorno e salutano i playoff della massima competizione tedesca. Se per l’Alba si trattava di una formalità, vista la differenza tecnica e il +25 dell’andata, l’Oldenburg veniva dal successo con 5 punti di vantaggio contro il Bamberg ma con una grande prestazione ha spazzato via le minime speranze di rimonta della squadra di Moors.

EWE BASKETS OLDENBURG 89 – 75 BROSE BAMBERG (24-19; 41-36; 72-60)

Il Brose era chiamato a giocare la partita perfetta per ribaltare i cinque punti di svantaggio patiti nella sconfitta 86-81 giocata all’Audi Dome appena due giorni fa. Ma l’Oldenburg aveva piani diversi nel pomeriggio di Monaco di Baviera e gli uomini di Drijencic hanno mostrato sin dal primo quarto la loro intenzione di staccare il pass per le semifinali. Il Bamberg inizia anche bene il match, arriva fino al 8-14, con il +6 che sarà il massimo vantaggio per la squadra di Moors, ma subisce la reazione di forza dell’Oldenburg che si porta subito in vantaggio e chiude avanti di cinque il primo tempo, sul 41-36. Nel terzo periodo ci si aspetta l’ultimo sforzo del Bamberg, ma è ancora l’Oldenburg a dominare sul campo e a raggiungere con merito la semifinale. Il punteggio finale è 89-75, con 21 punti e 9 rimbalzi di Ian Hummer.

Oldenburg: Hummer 21, Paulding 16, Boothe 16, Larson 14, Tadda 7, Mahalbasic 7, Hobbs 6, Amaize 2, Drijencic, Kessen, Hollatz, Stanic

Bamberg: Taylor 20, Mclean 11, Crawford 11, Sengfelder 11, Obasohan 9, Marei 6, Seric 5, Heckel 2, Lee, Weidemann, Harris, Keppeler

ALBA BERLINO 88 – 85 GOTTINGEN (22-16; 52-31; 73-57)

Missione compiuta per l’Alba Berlino, chiamata a controllare un vantaggio di 25 punti, ottenuto nel match d’andata contro il Gottingen. La differenza tra le due squadre è ampiamente visibile già dal primo quarto con la squadra della capitale che vuole garantirsi un buon vantaggio ad inizio partita per poter far rifiatare i giocatori migliori nel secondo tempo. Il +21 con cui si chiudono i primi venti minuti, permettono ad Aito Garcia Reneses di ruotare il quintetto, con il Gottingen che ricuce lo strappo e torna a contatto fino al -3, con il tabellone che al termine della gara recita 88-85.

Alba: Giffey 9, Delow, Eriksson 13, Mattisseck 3, Brenneke, Hermannsson 19, Ogbe 5, Giedraitis 8, Thiemann 3, Nnoko 10, Sikma 10, Peno 8

Gottingen: Kok 8, Lockhart 19, Williams, Ruoff 4, Ersek, Kramer 6, Omuvwie 6, Andric 5, Monninghoff 3, Allen 16, Hundt 18