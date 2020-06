BBL Playoff, finisce l’avventura dell’Ulm. Ludwigsburg prima finalista

Prima storica finale della sua storia per il Ludwigsburg che all’Audi Dome di Monaco di Baviera sconfigge il Ratiopharm Ulm e conquista il diritto a giocare per il titolo di Germania. La squadra di coach Patrick è così la prima finalista dei playoff di BBL dove aspetta la vincente dell’altra semifinale tra Alba Berlino e Oldenburg.

RATIOPHARM ULM 85 – 94 MHO RIESEN LUDWIGSBURG (24-16; 46-42; 69-71)

La serata di Monaco di Baviera regala una partita emozionante, frutto anche del pareggio a quota 71 dell’andata. Ulm e Ludwigsburg si giocano la finale di BBL negli ultimi quaranta minuti partendo dal perfetto equilibrio ed è la squadra di Lakovic a partire meglio, con un break da 10-2 che porta il match sul 19-12, e con un vantaggio che l’Ulm riesce a portare fino al +13 a metà secondo quarto con la schiacciata di Archie Goodwin. Sembra la serata perfetta per il Ratiopharm e invece il Ludwigsburg comincia a recuperare grazie ad una serata da paura di Knight (26 punti e 13 rimbalzi) e Wimbush (22 punti e 12 rimbalzi), decisivi in entrambi i lati del campo. Il primo tempo va in archivio sul 46-42 in favore dell’Ulm in una sfida che sembra tutt’altro che decisa.

Al rientro dalla pausa lunga il Ludwigsburg è decisamente più in palla, piazza un break da 9-0 e si porta in vantaggio sul 46-51 dopo appena due minuti nel corso del secondo tempo. Riassorbito lo scossone, anche l’Ulm ricomincia a macinare punti e rimane a contatto, tenendo sul filo dell’equilibrio anche il terzo quarto che va in archivio sul +2 Ludwigsburg firmato da Jaleen Smith. Nell’ultimo periodo, nel momento in cui si deve dare tutto, il Ratiopharm ha finito la benzina e crolla sotto i colpi di Wimbush, Khight, Weiler-Babb, Smith in un trionfo di squadra per i ragazzi di John Patrick. La gara si chiude sul 85-94, continua il sogno del Ludwigsburg mentre è fine corsa per l’Ulm.

Ulm: Harvey 3, Gunther 5, Philipps 3, Bretzel, Obst 3, Goodwin 19, Osetkowski 8, Klepeisz 17, Krimmer, Heckmann 8, Schilling 8, Willis 11

Ludwigsburg: Weiler-Babb 20, Smith 14, Myers 2, Nixon, Knight 26, Herzog 2, Caisin, Hukport 4, Patrick, Wohlfarth 1, Wimbush 22, Brase 3