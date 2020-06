BBL Playoff: Alba Berlino strapazza Oldenburg e vola in finale

Alba Berlino-Mhp Riesen Ludwigsburg sarà la finale per il titolo BBL 2020. All’Audi Dome di Monaco si è completato il programma delle semifinali con la nuova netta vittoria dei berlinesi nel ritorno contro l’Oldenburg. L’Alba va così in finale cercando di centrare la doppietta Coppa-Campionato e riportare il titolo in bacheca dopo 12 anni. Quello che sarebbe il nono nella storia del club

ALBA BERLINO-EWE BASKETS OLDENBURG 81-54 (17-15, 41-34, 65-45)

L’Alba Berlino non fa sconti e dopo il +29 dell’andata si ripete con con quasi analogo +27 nei confronti dell’Ewe Basket Oldenburg. Semifinale stravinta dalla squadra di Aito con due gare in fotocopia. Primo tempo di maggiore equilibrio rispetto a una ripresa dove in campo si è vista una squadra sola. Dopo il quarto iniziale di studio l’Alba è avanti di 7 all’intervallo. Nella ripresa lo strapotere berlinese è evidente. 40-25 il parziale della seconda parte di gara che manda con abbondante anticipo i titoli di coda sull’intera semifinale proiettando tutti alla finale. Si parte venerdi alle 20.30 con la gara d’andata. Il ritorno in calendario domenica 28 alle ore 15.00 all’Audi Dome quando calerà il sipario sulla fase finale di BBL.

ALBA BERLINO: Giffey 7, Delow 2, Eriksson 12, Mattisseck 2, Brenneke 2, Hermannsson 5, Ogbe 16, Giedraitis 4, Thiemann 11, Nnoko 15, Sikma 3, Peno 2.

EWE BASKETS OLDENBURG: Hobbs 10, Tadda, Drijencic, Kessen 3, Hollatz, Amaize 2, Paulding 11, Mahalbasic 6, Hummer 9, Boothe 7, Larson 4, Stanic 7.