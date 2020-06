BBL Playoffs: Bayern a valanga sul Crailsheim, vince ancora il Ratiopharm Ulm

Prosegue la fase finale di BBL a Monaco di Baviera e la seconda giornata del girone A fa registrare il facile successo del Bayern Monaco sul malcapitato Crailsheim Merlins, una delle squadre più in difficoltà dopo la ripartenza post Coronavirus. Nell’altro match del gruppo, il Ratiopharm Ulm ha conquistato la seconda vittoria consecutiva superando l’Oldenburg che, nella prima giornata, aveva osservato il turno di riposo.

CRAILSHEIM MERLINS 79 – 110 BAYERN MONACO (11-26; 35-51; 56-86)

Si fa trovare pronto il Bayern Monaco nella seconda gara della fase finale, dopo la falsa partenza contro l’Ulm. La squadra bavarese inizia subito forte contro il Crailsheim e fa il vuoto già nel primo quarto, portandosi sul +15, 11-26. L’attesa reazione dei ragazzi di Iisalo non c’è, il Bayern controlla nel secondo quarto e dà lo strappo decisivo alla gara al rientro dalla pausa lunga. La gara, praticamente mai in discussione, si chiude 79-110 con Lessort autore di 20 punti e 9 rimbalzi. Al Crailsheim, squadra che prima dello stop era la rivelazione del campionato, non bastano i 27 punti di Herrera.

Crailsheim: Herrera 27, Stuckey 11, Brembly 8, Hawkins 8, Kovacevic D. 6, Bleck 5, Kovacevic A. 4, Ogunsipe 4, Carpentier 3, Lazic 3.

Bayern: Lessort 20, Lo 17, Lucic 14, Koponen 9, Zipser 9, Akpinar 9, King 8, Flaccadori 7, Barthel 6, Radosevic 6, Bray 5, Sisko.

OLDENBURG 66 – 85 RATIOPHARM ULM (17-19; 35-42; 50-62)

Falsa partenza in serata per l’Oldenburg che inaugura con una sconfitta la fase finale di BBL. La squadra guidata da Drijencic è in partita per quasi tre quarti ma rimane schiacciata dal grande momento di forma del Ratiopharm Ulm che mette a segno la seconda vittoria consecutiva e si porta in testa al girone A. All’Audi Dome la gara si chiude sul 66-85, dopo un primo tempo che aveva visto l’Oldenburg sempre a contatto e addirittura avanti di 1 all’inizio del terzo periodo. Ma il Ratiopharm dimostra di averne di più e vola fino al +24, chiudendo poi la gara grazie alle ottime prestazioni di Harvey e Goodwin, autori rispettivamente di 15 e 14 punti.

Oldenburg: Boothe 19, Mahalbasic 17, Moore 9, Tadda 6, Larson 5, Paulding 4, Amaize 3, Hobbs 2, Kessen 1, Hollatz, Schwethelm, Drijencic.

Ratiopharm: Harvey 15, Goodwin 14, Klepeisz 11, Willis 10, Osetkowski 8, Gunther 7, Obst 6, Schilling 6, Heckmann 4, Bretzel 4, Philipps, Krimmer.