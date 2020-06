BBL Playoffs: Crolla il Bayern nel finale, percorso netto per il Ratiopharm Ulm

Si chiude la prima fase dei playoff di BBL nel gruppo A ed il Ratiopharm Ulm si conferma come la squadra più in forma del campionato, chiudendo con quattro vittorie in altrettante gare, l’ultima delle quali contro il Gottingen. Nel match serale il Bayern perde a sorpresa contro l’Oldenburg e si fa scavalcare in classifica, chiudendo al terzo posto. Già eliminato il Crailsheim Merlins, squadra che osservava il turno di riposo in questa ultima giornata.

RATIOPHARM ULM 89 – 66 BG GOTTINGEN (17-14; 39-33; 66-52)

Quarta vittoria consecutiva per il Ratiopharm Ulm e primo posto nel girone A dei playoff di BBL. La squadra di Jaka Lakovic è tornata in grande forma dopo il lockdown e ha spazzato via anche il Gottingen, con un +23 e cinque giocatori in doppia cifra. Il primo tempo è equilibrato, i ragazzi guidati da Johan Roijakkers restano in partita fino a metà secondo quarto ma si trovano sotto di 6 dopo venti minuti. Al rientro dalal pausa lunga l’Ulm è incontenibile, si porta fino al +28 e chiude sul 89-66. Il Gottingen, nonostante la sconfitta, ottiene comunque il passaggio ai quarti di finale dove affronterò la prima classificata nel girone B.

Ratiopharm: Klepeisz 16, Goodwin 12, Willis 12, Harvey 10, Schilling 19, Philipps 8, Bretzel 6, Obst 5, Osetkowski 5, Gunther 3, Krimmer 2, Heckmann.

Gottingen: Ruoff 18, Kramer 11, Andric 10, Hundt 7, Monninghoff 6, Williams 5, Omuvwie 4, Kok 2, Allen 2, Lockhart 1

BAYERN MONACO 81 – 89 EWE BASKETS OLDENBURG (28-26; 44-42; 59-60)

Brutta sconfitta per il Bayern Monaco nella quarta giornata della fase finale di playoff. La squadra bavarese inizia bene la sfida contro l’Oldenburg, chiudendo davanti il primo tempo. Il Bayern sembra poter dare lo strappo al match ad inizio terzo periodo, portandosi fino al +9 ma subendo il recupero dell’Oldenburg che riesce addirittura a chiudere il quarto in vantaggio, sul 59-60. Nell’ultimo parziale la squadra di Kostic sbanda e finisce sotto di 14, non riuscendo a compiere la rimonta nei minuti finali. Il match si chiude 81-89, con 17 punti di Boothe, mentre nel Bayern poco meno di nove minuti per Diego Flaccadori, con 4 punti.

Bayern: Lucic 16, Zipser 15, Barthel 10, Radosevic 9, Lo 8, Lessort 7, Bray 6, Koponen 6, Flaccadori 4, King, Akpinar, Sisko.

Oldenburg: Boothe 17, Amaize 15, Hobbs 12, Hummer 12, Mahalbasic 11, Larson 9, Paulding 6, Tadda 5, Hollatz 2, Drijencic, Keben, Stanic.

Classifica Girone A

Ratiopharm Ulm 8 (4-0)

Ewe Baskets Oldenburg 6 (3-1)

Bayern Monaco 4 (2-2)

BG Gottingen 2 (1-3)

Hakro Merlins Crailsheim 0 (0-4)

Classifica Girone B

MHP Riesen Ludwigsburg 6 (3-0)

Alba Berlino 6 (3-0)

Brose Bamberg 2 (1-2)

Fraport Skyliners 2 (1-3)

Rasta Vechta 0 (0-3)