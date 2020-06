BBL Playoffs: Il Bayern travolge il Gottingen, Crailsheim ancora sconfitto

Quarta giornata della fase finale di BBL per il girone A con il Ratiopharm Ulm, capolista e imbattuto, chiamata al turno di riposo. Ad illuminare il pomeriggio dell’Audi Dome di Monaco di Baviera ci pensa il Bayern, che non lascia scampo al Gottingen in un match dominato per tutti i quaranta minuti. Nel match serale

GOTTINGEN 55 – 90 BAYERN MONACO (18-26; 31-47; 43-71)

Ha cominciato ad ingranare il Bayern Monaco nella fase finale dei play-off. La squadra di Kostic inizia forte e il Gottingen rimane in partita praticamente fino al 13-12 a metà primo quarto. Da lì è monologo Bayern, con il +16 con cui si torna negli spogliatoi per la pausa lunga. Nel secondo tempo il divario aumenta e i bavaresi ne approfittano per dare minutaggio a tutto il roster, mentre nel Gottingen Omuvwie è l’unico a provare a rendere meno pesante il parziale. La gara si chiude sul +35 in favore del Bayern, 55-90, con i 19 punti di Barthel e i 13 di Diego Flaccadori, autore anche di 2 assist e 2 rimbalzi.

Gottingen: Omuvwie 13, Hundt 9, Andric 8, Allen 7, Monninghoff 6, Kok 5, Kramer 4, Lockart 3, Williams, Ersek, Ruoff

Bayern: Barthel 19, Flaccadori 13, Bray 11, Zipser 9, Sisko 9, Lo 8, Lessort 8, King 4, Radosevic 4, Koponen 3, Lucic 2, Akpinar

CRAILSHEIM 83 – 85 OLDENBURG (16-20; 38-44; 62-60)

Gara equilibratissima in serata tra Crailsheim e Oldenburg, due squadre che sono costrette a dare tutto vista la delicata posizione di classifica. Nel primo l’Oldenburg sembra più in partita, con il Merlins che rispecchia le disastrose prestazioni delle prime giornate di questa fase finale di BBL. Dopo venti minuti 38-44 in favore della squadra guidata da Mladen Drijencic. Nel terzo quarto, però, i ragazzi di Iisalo reagiscono e si portano avanti di 2, 62-60, creando le condizioni per un quarto periodo decisivo. Il match è tirato, la lunetta diventa il teatro principale della sfida, il Crailsheim è avanti di 1 a pochi secondi dalla fine ma Tadda segna il canestro decisivo, permettendo all’Oldenburg di spuntarla.

Crailsheim: Stuckey 17, Herrera 16, Kovacevic D. 16, Brembly 14, Kovacevic A. 7, Bleck 7, Carpenter 3, Ogunsipe 3, Lazic

Oldenburg: Mahalbasic 19, Boothe 16, Paulding 11, Larson 10, Tadda 8, Amaize 8, Hobbs 6, Schwethelm 3, Kessen 2, Drijencic 2, Moore, Hollatz

Classifica Girone A

Ratiopharm Ulm 6 (3-0)

Bayern Monaco 2 (2-1)

Ewe Baskets Oldenburg 4 (2-1)

BG Gottingen 2 (1-2)

Hakro Merlins Crailsheim 0 (0-4)

Classifica Girone B

MHP Riesen Ludwigsburg 6 (3-0)

Alba Berlino 4 (2-0)

Fraport Skyliners 2 (1-2)

Brose Bamberg 0 (0-2)

Rasta Vechta 0 (0-2)