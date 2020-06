BBL Playoffs, il programma dei quarti di finale

Nemmeno il tempo di completare il calendario dei due gironi della prima fase dei playoff di BBL, che le squadre si preparano a scendere nuovamente in campo per i quarti di finale. Le migliori otto squadre tedesche inserite nel tabellone, con i quarti di finale che si giocheranno in gare di andata e ritorno. Campo neutro e porte chiuse, ovviamente, con l’Audi Dome di Monaco di Baviera che continuerà ad essere il palcoscenico in cui il basket tedesco conoscerà il suo campione il prossimo 28 agosto.

Ratiopharm Ulm per il girone A ed Alba Berlino nel girone B hanno completato la fase a gironi a punteggio pieno, con quattro vittorie in altrettante gare, e per questo motivo saranno chiamate ad affrontare le quarte classificate, rispettivamente Skyliners Francoforte e Gottingen. Sfida interessante per l’Oldenburg che dovrà vedersela con il Brose Bamberg, mentre Bayern Monaco e Ludwigsburg, le squadre che si trovavano nei primi due posti in classifica al momento della sospensione per la pandemia, giocheranno uno contro l’altra.

Le uniche due squadre eliminate nella fase a gironi, Crailsheim Merlins e Rasta Vechta, hanno chiuso la loro stagione con la finale per il nono posto. Finisce malissimo l’avventura del Crailsheim che viene travolto anche dal Vechta con il 66-95 in una gara mai in discussione. La squadra di Iisalo, rivelazione della stagione regolare, si trova sotto di 16 già alla fine del primo tempo, con il distacco che si allunga fino al -29 a fine gara. Per i ragazzi di Calles una magra consolazione, con la doppia doppia (18 punti e 12 rimbalzi) del classe ’99 Philipp Herkenhoff.

Questo, infine, il programma dei quarti di finale di BBL:

Ratiopharm Ulm – Skyliners Francoforte

Andata: 17 giugno, ore 16:30

Ritorno 19 giugno, ore 20:30

Bayern Monaco – MHP Riesen Ludwigsburg

Andata: 17 giugno, ore 20:30

Ritorno 19 giugno, ore 16:30

BG Gottingen – Alba Berlino

Andata: 18 giugno, ore 16:30

Ritorno 20 giugno, ore 20:30

Brose Bamberg – EWE Baskets Oldenburg

Andata: 18 giugno, ore 20:30

Ritorno 20 giugno, ore 16:30