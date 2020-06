BBL Playoffs: L’Alba Berlino chiude in testa il Girone B. Ludwigsburg secondo, Bamberg terzo

Lunedi di verdetti nella fase finale di BBL Si chiude il Girone B con i successi di Alba Berlino e Brose Bamberg che delineano così la classifica finale. Primo posto per i berlinesi di Aito che supera il Ludwigsburg nello scontro diretto per il primato. Al terzo posto finisce il Bamberg che ha vita facile contro il Rasta Vechta (100-82) ultimo a zero punti. Quarto il Fraport Skyliners, che riposava nell’ultima giornata. Da mercoledi i quarti di finale (gare di andata e ritorno)

BROSE BAMBERG-RASTA VECHTA 100-82 (32-19, 58-40, 73-61)

Il Brose Bamberg chiude il Girone B con una convincente vittoria sul Rasta Vechta e classificandosi al 3°posto. Piazzamento che accoppia la squadra di coach Moors con l’Oldenburg nei quarti di finale dei playoff BBL Il Rasta Vechta rimedia invece la quarta sconfitta in altrettante gare disputate all’Audi Dome e dovrà accontentarsi della “finalina” 9-10 posto contro il Crailsheim. L’ultima giornata della fase di qualificazione di Monaco si è aperta con il Bamberg padrone del campo sin dalle prime battute. Il divario si fa subito evidente con il Brose avanti 32-19 al 10′. Prima dell’intervallo il distacco è di 19 punti (53-34) che diventa 58-40 a metà gara con un destino che già sembra segnato. Nella ripresa il Rasta Vechta ci prova ma la squadra di Calles riesce solo a limare il gap. Al 30′ è sempre il Bamberg che comanda (73-61). In avvio di ultimo periodo il Rasta Vechta ha una nuova fiammata che lo porta sul -10 (75-65) ma il Brose replica, e con un parziale immediato di 7-0 chiude i conti. Alla fine è 100-82 in favore del Bamberg che porta tutti i suoi effettivi a referto con Jordan Crawford ancora top scorer (21 punti, 13 nel primo tempo). Nel Rasta Vechta non bastano i 28 punti dell’ex Udine Trevis Simpson.

BROSE BAMBERG: Lee 4, Weidemann 5, Taylor 14, McLean 5, Plescher 3, Seric 6, Harris, Crawford 21, Obasohan 9, Sengfelder 18, Heckel 5, Marei 10.

RASTA VECHTA: Rebec 16, Dileo 1, Kessens, Van Slooten 2, Herkenhoof 10, Simpson 28, Wainright 9, Reischel 6, Zyskowki 10.

ALBA BERLINO-MHP RIESEN LUDWIGSBURG 97-89 (24-21, 46.45, 71-67)

L’Alba Berlino si prende il primo posto del Girone B battendo nello scontro diretto per il primato il Ludwigsburg. Il programma della fase a gironi dei playoff BBL si chiude con una bella gara, sicuramente tra le più combattute e ben giocate viste finora all’Audi Dome. L’Alba tiene il vantaggio nel primo quarto ed è avanti di un solo punto all’intervallo contro l’MHP Riesen che tiene bene il campo e replica colpo su colpo. Nella ripresa ancora massimo equilibrio. Da una parte il collettivo e la maggiore profondità dei gialli di Aito, dall’altra il Ludwigsburg illuminato da Wimbush. Al 30′ l’Alba è avanti di 4 punti con le due squadre che si affacciano all’ultimo quarto con le stesse possibilità di vittoria. Il Ludwigsburg mette il naso avanti con le triple di Wimbush (80-81) a 6′ dalla fine. L’Alba però risponde subito e per le rime. Le triple di Sikma e Eriksson provocano il parziale di 11-0 che di fatto sarà decisivo. A 2′ dalla fine Berlino ha trovato la spinta giusta. Il solito Wimbush è l’ultimo a mollare per la squadra di Patrick (94-86 a 1′ dalla fine) ma Sikma colpisce ancora da oltre l’arco dopo il 2/2 dalla lunetta. Finale 97-80 e Alba Berlino che chiude il Girone B da imbattuto andandosi a prendere il Gottingem ai quarti. Il Ludwigsburg arriva secondo e sulla strada trova il Bayern Monaco.

ALBA BERLINO: Siva 11, Giffey 8, Delow, Eriksson 15., Mattisseck 7, Brenneke, Hermannsson 4, Ogbe 5, Giedraitis 11, Thiemann 10, Nnoko 11, Sikma 15.

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Weiler-Babb 21, Smith 10. Nixon 2. Knight 6, Herzog 2, Caisin, Patrick, Wohlfarth-Bottermann 5, Wimbush 30, Von Fintel , Brase 2, Jackson 11.

Classifica Girone A

1) Ratiopharm Ulm 8 (4-0)

2) Ewe Baskets Oldenburg 6 (3-1)

3) Bayern Monaco 4 (2-2)

4) BG Gottingen 2 (1-3)

5) Hakro Merlins Crailsheim 0 (0-4)

Classifica Girone B

1) Alba Berlino 8 (4-0)

2) MHP Riesen Ludwigsburg 6 (3-1)

3) Brose Bamberg 4 (2-2)

4) Fraport Skyliners 2 (1-3)

5) Rasta Vechta 0 (0-4)

QUARTI DI FINALE

1A) Ratiopharm Ulm-4B)Fraport Skyliners

2A) Ewe Baskets Oldenburg-3B) Brose Bamberg

2B) MHP Riesen Ludwigsburg -3A) Bayern Monaco

1B) Alba Berlino- 4A) BG Gottingen