BBL Playoffs: Ratiopharm Ulm incontenibile, prima vittoria per l’Oldenburg

Prosegue la fase finale di BBL con la terza giornata del girone A che vede il Bayern Monaco nel suo turno di riposo. La prima gara di scena all’Audi Dome vede la vittoria dell’Oldenburg sul Gottingen, con la vittoria della squadra di Drijencic che rialza così la testa dopo la sconfitta nel match d’apertura. Nella partita serale il Ratiopharm fa 3 su 3 e batte il Crailsheim. La squadra di Ulm viaggia a punteggio pieno, mentre i Merlins rischiano di dover salutare anzitempo la fase finale di BBL.

OLDENBURG 80-62 GOTTINGEN (23-18; 44-39; 64-52)

Risponde presente l’Oldenburg di Mladen Drijencic che rialza subito la testa e conquista la prima vittoria nella fase finale di BBL. A farne le spese il Gottingen, che con il roster corto non riesce a tenere il passo degli avversari e, pur rimanendo in partita per tutto il primo tempo, non mostra mai la forza necessaria per impensierire la difesa avversaria. L’Oldenburg scappa nella seconda metà del terzo periodo e tocca addirittura il +20 nell’ultimo periodo con la gara ormai decisa. Il match si chiude 80-62 con i 22 punti Mahalbasic e la doppia doppia di Nathan Boothe (14 punti e 10 assist).

Oldenburg: Mahalbasic 22, Paulding 15, Boothe 14, Hobbs 9, Amaize 8, Larson 7, Schwethelm 3, Keben 2, Tadda, Drijencic, Hollatz, Hummer.

Gottingen: Allen 16, Kramer 12, Lockhart 11, Hundt 10, Williams 4, Andric 4, Monninghoff 3, Kok 2, Ersek, Omuvwie.

RATIOPHARM ULM 92 – 80 CRAILSHEIM MERLINS (28-30; 52-52; 76-65)

Si affrontano nel match serale il Ratiopharm Ulm e il Crailsheim Merlins all’Audi Dome di Monaco di Baviera. Due squadre che si trovano all’opposto, visto che l’Ulm ha iniziato benissimo i playoff mentre il Crailsheim non ha ancora messo a segno la prima vittoria nel post lockdown. La gara nel primo tempo è molto equilibrata, il Crailsheim si trova avanti di 10, 28-38, ma il Ratiopharm reagisce e riaggancia gli avversari con il match in parità al 20′. Nel secondo tempo l’Ulm si impone su un Crailsheim in bambola e mette uno scarto decisivo nel match. La gara si chiude sul 92-80, con 14 punti e 12 rimbalzi per il prodotto dei Kentucky Wildcats, Derek Willis.

Ulm: Osetkowski 17, Willis 14, Harvey 14, Schilling 12, Obst 12, Goodwin 11, Klepeisz 6, Gunther 4, Heckmann 2, Krause, Philipps, Bretzel.

Crailsheim: Stuckey 20, Bleck 18, Herrera 16, Kovacevic D. 10, Brembly 7, Ogunsipe 5, Carpenter 2, Kovacevic A. 2, Lazic.

Classifica Girone A

Ratiopharm Ulm 6 (3-0)

Bayern Monaco 2 (1-1)

BG Gottingen 2 (1-1)

Ewe Baskets Oldenburg 2 (1-1)

Hakro Merlins Crailsheim 0 (0-3)

Classifica Girone B

MHP Riesen Ludwigsburg 4 (2-0)

Alba Berlino 4 (2-0)

Fraport Skyliners 0 (0-2)

Brose Bamberg 0 (0-1)

Rasta Vechta 0 (0-1)