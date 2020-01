BCL, 11ª giornata: Una Brindisi mai in partita viene dominata dal Besiktas

Trasferta cruciale per la Happy Casa che ad Istanbul, è ospite del Besiktas per l’undicesima giornata di Basketball Champions League. Brindisi è ancora alla ricerca del primo successo esterno europeo e deve riscattare la brutta sconfitta subita al PalaPentassuglia contro i francesi del Digione. Frank Vitucci non potrà contare su Dominique Sutton che è out per affaticamento muscolare, ma potrà disporre del rientrante Zanelli. Il Besiktas si presenta alla gara con lo stesso record di Brindisi (4/6), e con diversi cambiamenti rispetto alla partita d’andata, a partire da coach Dusko Ivanovic che ha lasciato la compagine turca per andare al Baskonia, e inoltre non saranno della partita Jordan Theodore, andato a Kazan, e James Mcadoo che si è accasato al Partizan di coach Trinchieri.

QUINTETTO BESIKTAS SOMPO SIGORTA: Akpinar, Gotcher, McKissic, Djurisic, Savas

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Banks, Ikangi, Stone, Brown

La Happy Casa subisce la sesta sconfitta in trasferta su sei partite disputate e vede notevolmente complicarsi il passaggio del turno. Il match viene deciso subito nei primi due quarti, dove il Besiktas prende il largo e conclude sul +25 il primo tempo grazie soprattutto, al dominio fisico sotto i tabelloni di Savas. Il terzo e ultimo quarto è solo garbage time.

BESIKTAS SOMPO SIGORTA – HAPPY CASA BRINDISI 96-67 (24-14, 31-16, 21-21, 20-16)

BASKETINSIDE MVP: Oguz Savas

