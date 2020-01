BCL, 12ª Giornata – Sassari espugna Strasburgo e vola agli ottavi

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari espugna Strasburgo per 83-88 e vola alle round of 16 di FIBA Champions League.

Debutto in maglia Dinamo Banco di Sardegna e in Basketball Champions League per Dwight Coleby, il neo acquisto a disposizione di coach Pozzecco che recuperare anche Dwayne Evans pronto ad alzarsi dalla panchina.

1° QUARTO:

Inglis e Spissu aprono il match, Sorokas risponde subito presente, il Banco corre e impone il suo ritmo di gioco, Strasburgo non può nulla e la tripla di Pierre vale il 2-8 dopo 2’. Bilan carica Parakhouski di falli, i padroni di casa reagiscono e tornano sul -3 complice un doppio errore biancoverde. Sale l’intensità difensiva, sei punti di fila di Miki Vitali e la bomba di Spissu scrivono il +12 di metà quarto, contro parziale francese, torna sul parquet Dwayne Evans, la Dinamo perde un po’ il filo del discorso e alla prima palla persa coach Pozzecco chiama il timeout. Esordio di Coleby e primi punti con la nuova maglia, un brillante Pierre conferma il suo straordinario momento, il finale di primo quarto è tutto sassarese, al 10’ è 13-28.

2° QUARTO:

Vitali dall’arco è una sentenza, aumenta il divario tra le due squadre, il tap in di Bilan vale il nuovo massimo vantaggio, +16 dopo 14’ (20-36). La Dinamo si culla un po’, Strasburgo non molla e approfitta subito del rilassamento, funziona la zona francese che stoppa l’attacco del Banco, il parziale subito è di 10-0, timeout di Pozzecco che però non sortisce effetti, Devecchi sul parquet per riequilibrare la difesa, i padroni di casa impattano e si portano a -2, nel momento più difficile la tripla di Spissu chiude il parziale di 14-0 (34-39). Si accende il match nei minuti finali della seconda frazione, ancora una volta Vitali con i tiri dall’arco toglie le castagne dal fuoco, coach Collet chiama il minuto, Strasburgo mantiene il contatto e dopo 20’ è 42-46.

3° QUARTO:

Strasburgo trova con York la parità sul 47-47, il Banco soffre ancora la zona, l’inerzia sembra tutta francese, il duo Evans-Pierre torna a fare la differenza, gli uomini di Collet non fanno scappare il Banco, è tutta un’altra partita rispetto ai primi 15 minuti, 55-56 al 25’. Pozzecco scuote i suoi, subito un parziale di 5-0 per la pronta risposta della Dinamo, Pierre ancora una volta è fondamentale: punti, assist, rimbalzi. Stefano Gentile firma il +10, il parziale post timeout è di 3 a 12, al 30’ è 58-68.

4° QUARTO:

Torna Coleby sul parquet per l’ultima frazione, Gentile ha la mano calda in questa fase di gara, Pierre lo imita, è il 17º punto del canadese, sul 62-74 la panchina francese chiama timeout. Jerrells in serata no (0/6) si dedica agli assist, Strasburgo cala alla distanza, il Banco gioca con un occhio sul cronometro i quattro minuti finali, due triple francesi riaccendono il match, Poz furioso spezza l’inerzia e chiama timeout. I padroni di casa difendono forte e con York tentano il tutto per tutto (79-86), ultimi cento secondi insidiosi, Pierre sbaglia la tripla, Strasburgo commette fallo per fermare il tempo ma è troppo tardi, Spissu dalla lunetta sigilla, i giganti vincono per 88 a 83 e conquistano ufficialmente il pass per gli ottavi di finale. Nuovo obiettivo nei prossimi due game di Basketball Champions League contro Hapoel Holon e Manresa: le prime due posizioni del girone che significherebbero fattore campo a favore.

SIG Strasburgo:

Reynolds, Serron, Inglis, Nzeulie, Scrubb, Dallo, Tchicamboud, Miyem, Traorè, York, Parakhouski.

Coach Collet

Dinamo Banco di Sardegna Sassari:

Spissu , Bilan , Bucarelli, Devecchi , Sorokas , Evans , Magro , Pierre , Gentile , Coleby, Vitali , Jerrells .

Coach Pozzecco