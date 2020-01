BCL, 12ª giornata: Stone allo scadere! Brindisi con orgoglio ha la meglio sul Paok

Brindisi sfida al PalaPentassuglia il Paok per la 12ª giornata di Basketball Champions League. Per gli uomini di coach Vitucci questo match rappresenta l’ultima spiaggia per guadagnare un posto nella fase successiva e anche tre vittorie nelle ultime tre partite di Champions League potrebbero non essere sufficienti. All’andata in Grecia, ebbe la meglio la formazione di coach Charalampidis, ex della partita, che si impose con il punteggio di 95-91; inoltre, rispetto alla partita d’andata, i greci potranno disporre anche di Bobby Brown, vecchia conoscenza del campionato italiano. Per i pugliesi invece, ancora out Sutton, mentre rientra Zanelli.

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Banks, Martin, Gaspardo, Stone

QUINTETTO PAOK: Tsochlas, Smith, Best, Margaritis, Sarikopoulos

Ci sono ancora speranze di qualificazione per la Happy Casa che gioca un match con grande tenacia e viene premiata alla fine con la bomba della vittoria firmata Tyler Stone.

HAPPY CASA BRINDISI – PAOK 93-91 (20-31, 25-22, 28-18, 20-20)

BASKETINSIDE MVP: Tyler Stone

A breve la cronaca della partita.