BCL, 13ª giornata: Termina l’avventura europea per Brindisi che si arrende a Szombathely

Trasferta ungherese per la Happy Casa che sfida il Falco Szombathely, nel match che apre la 13ª giornata di Basketball Champions League. Entrambe le squadre hanno ancora chances di passare il turno come quarte classificate nel gruppo D, ma oltre all’obbligo di vincere, devono sperare anche nelle sconfitte sia del Bonn che del Besiktas. I pugliesi sono reduci dalla bella vittoria ottenuta sul parquet bresciano e coach Vitucci non potrà disporre di Kelvin Martin.

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Banks, Ikangi, Gaspardo, Stone

QUINTETTO FALCO SZOMBATHELY: Varadi, Curry, Benke, Washington, Filipovity, Reddic

Non bastano uno Stone da 19 punti e un Banks da 18 punti per ottenere la prima vittoria esterna in Champions League. La squadra pugliese viene rimontata e battuta nella ripresa dal Falco che, viene trascinata da una grande prova di Reddic, autore di 22 punti.

HAPPY CASA BRINDISI – FALCO SZOMBATHELY 93-83 ( 26-23, 18-30, 24-17, 25-13)

BASKETINSIDE MVP: Juvonte Reddic

