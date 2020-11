BCL, 1ª giornata: Brindisi ci prova ma esce sconfitta a Burgos

Nel recupero della prima giornata di Basketball Champions League, Brindisi è di scena in Spagna contro i campioni in carica del San Pablo Burgos. I pugliesi, reduci dalla vittoria a Sassari, vivono un momento d’oro con ben otto vittorie consecutive tra campionato ed Europa. Gli spagnoli, invece, in Europa hanno perso la prima gara a Ostenda, mentre, in ACB vantano un record di sette vittorie e tre sole sconfitte.

HAPPY CASA BRINDISI – SAN PABLO BURGOS 93-71 ( 28-25, 21-20, 19-9, 25-17)

A breve il recap completo della gara.