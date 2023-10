BCL, 1ª giornata: Fridriksson, tripla doppia show per il PAOK! Crollo Peristeri e Bursaspor, a valanga Tenerife

By

Prima giornata di BCL Basketball Champions League conclusa con un protagonista indiscusso Elvar Már Friðriksson. Il giocatore islandese del PAOK è stato autore di una super tripla doppia in casa dei turchi del Galatasaray, fondamentale per la vittoria dei greci. Vincono tutte le big, con Salin mattatore per Tenerife. Breogan vince e concede solamente 48 punti al Bursaspor mentre crolla il Peristeri di Coach Spanoulis a Le Mans.

RISULTATI:

VEF RIGA – DARUSSAFAKA ISTANBUL 75-84 (Clarance 20, Adams 17, Allman 21, McCormack 19)

AEK ATHENS – LUDWIGSBURG 84-79 (Kuzminskas 15, Tillman 14, Graves 17, Edigin 15)

PINAR KARSIYAKA – OOSTENDE 94-77 (McCollum 22, Carey 18, Jefferson 17, Tass 14)

STETTINO – SASSARI 93-85

HAPOEL JERUSALEM – BENFICA rinviata

OLDENBURG – STRASBURGO 83-85 DTS (Russell 17, Manning 16, Booth 15, Cavaliere 15)

LE MANS – PERISTERI 96-68 (Jones 18, Mason 17, Hands 18, Williams 10)

TENERIFE – CHOLET 95-75 (Salin 25, Sastre 15, Blakes 15, Salaun 15)

GALATASARAY – PAOK 77-88 (Martin 18, Walden 11, Harrison 21, Gilmore 20, Fridriksson 19 punti, 11 rimbalzi, 10 assist).

SZOMBATHELY – UNICAJA 78-87 (Pot 20, Benke 15, Kravish 15, Thomas 15)

IGOKEA – TOFAS 102-104 DTS (Moody 23, Milosavljevic 18, Homesley 29, O’Brien 21)

PROMITHEAS – OPAVA 115-66 (Coffey 16, Cowan 15, Pechacek 16, Pursl 10)

BONN – HAPOEL HOLON rinviata

DIJON – RYTAS 87-83 (Hrovat 17, Chikoko 13, Hornsby 19, Masiulis 15)

BREOGAN – BURSASPOR 68-48 (Jogela 17, Ventura 11, Floyd 11, Young 9)

TORTONA – MURCIA 78-74

