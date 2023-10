BCL, 2ª giornata: altro pazzesco errore, Cholet e VEF Riga vanno al supplementare, anzi no! I lettoni hanno per errore un punto in più

Incredibile in BCL, altro pazzesco errore arbitrale. Cholet e VEF Riga avevano concluso la partita sul 74-74 pari, andando così all’overtime. Tutto buono, tranne che il punteggio, con i lettoni che avevano un punto in più per sbaglio. Tolto il punto, vittoria allo Cholet. Cade il Tenerife a Istanbul di fronte ad un solido Darussafaka. Bonn domina il Bursaspor in Turchia, nessun problema per Peristeri e Malaga.

RISULTATI:

DARUSSAFAKA ISTANBUL – TENERIFE 88-84 (McCormack 18, Abdur-Rahkman 16, Shermadini 15, Huertas 14)

PERISTERI – SZOMBATHELY 87-70 (Hands 20, Ragland 18, Tiby 16, Perl 14)

LUDWIGSBURG – STETTINO 82-78 (Graves 22, Childs 12, Mazurczak 15, Udeze 15)

UNICAJA MALAGA – LE MANS 83-74 (Osetkowski 20, Kravish 13, Schwartz 20, Mawugbe 13)

BURSASPOR – BONN 73-91 (Hamilton 17, Brown 13, Pape 16, Kirkwood 14)

HAPOEL HOLON – BREOGAN RINVIATA

CHOLET – VEF RIGA 74-73 (Ayayi 16, Nzekwesi 15, Gulbis 23, Blums 11)

SASSARI – AEK ATHENS 79-83

