BCL, 2ª giornata: Brindisi vince anche in Europa, superato il Darussafaka

Esordio europeo in BCL per la Happy Casa. Dopo il rinvio della gara contro Burgos, al PalaPentassuglia arrivano i turchi del Darussafaka. Da segnalare, nella formazione pugliese, l’assenza per sospetto caso di positività di Derek Willis.

HAPPY CASA BRINDISI – DARUSSAFAKA 92-81 ( 30-20, 18-18, 20-27, 24-16)

Buona la prima europea per la Happy Casa. Privi di Willis, i pugliesi sfoderano una grande prestazione e con un super Visconti da 20 punti regolano il Darussafaka.

