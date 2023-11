BCL, 2ª giornata: Carrington show, Hapoel vincente sul Galatasaray. Benfica super, Murcia e Dijon a valanga

By

Seconda giornata di Basketball Champions League BCL agli archivi. Grande spettacolo nel big match di giornata tra Hapoel Jerusalem e Galatasaray dove non sono bastati 40 minuti per decretare un vincente. Un super Carrington e Randolph hanno trascinato gli israeliani alla vittoria. Colpo esterno del Hapoel Holon che vince a sorpresa in Germania contro Bonn. Dominio del Benfica sul PAOK, sempre meno sorpresa, e di Murcia e Dijon.

RISULTATI:

TOFAS – TORTONA 80-88

OPAVA – DIJON 67-104 (Pechacev 14, Svandrlik 14, Lazic 17, Oniangue 17)

PROMITHEAS – RYTAS 78-76 (Cowan Jr 19, Chrysikopoulos 15, Gorham 20, Hornsby 13)

STRASBURGO – OOSTENDE 81-68 (Booth 22, Invernizzi 18, Gillet 17, Ahmad 15)

HAPOEL JERUSALEM – GALATASARAY 99-96 DTS (Carrington 27, Randolph 20, Yeboah 27, Walden 18)

MURCIA – IGOKEA 72-47 (Caupain 11, Diagne 11, Tanaskovic 15, Nikolic 9)

PINAR KARSIYAKA – OLDENBURG 85-83 (Brown 16, Carey 15, Russell 18, Williams 16)

BONN – HAPOEL HOLON 74-75 (Frey 26 Fobbs 11, Harris 17, Misgav 12)

BENFICA – PAOK 94-72 (Almeida 28, Carter 26, Fridriksson 16, Margaritis 11)