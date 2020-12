BCL, 3ª giornata: Brindisi con autorità espugna il campo di Oostende

Brindisi è di scena a Ostenda per la terza giornata di BCL. Nel girone H, dopo due gare disputate, c’è totale equilibrio con tutte e quattro le squadre che hanno raccolto una vittoria e una sconfitta. Sia gli uomini di Vitucci , che i padroni di casa di Oostende, hanno perso l’ultimo match disputato. Ricordiamo, infatti, la sconfitta in Spagna per i pugliesi contro i campioni in carica del San Pablo Burgos.

FILOU OOSTENDE –HAPPY CASA BRINDISI 80-92 ( 18-28, 18-30, 22-17, 22-17)

A breve il recap completo della gara.