BCL, 3ª giornata: Galatasaray prima vittoria. PAOK colpaccio contro Hapoel, a valanga Murcia e Rytas

Terza giornata di BCL Basketball Champions agli archivi. Dominano Galatasaray, Rytas e Murcia che vincono nettamente in partite dominate senza tanti problemi. Cade a sorpresa l’Hapoel Jerusalem a Salonicco dove esulta il PAOK con un Smith versione MVP. Hapoel Holon vince in un partita combattuta con Breogan come Dijon su Promitheas.

RISULTATI:

GALATASARAY – BENFICA 98-78 (Akpinar 22, Kabaca 20, Almeida 16, Douglas 12)

RYTAS – OPAVA 99-63 (Echodas 15, Uleckas 15, Sirina 14, Jurecka 13)

DIJON – PROMITHEAS 88-80 (Holston 25, Caver 14, Cowan Jr. 22, Coffey 11)

MURCIA – TOFAS 115-89 (Caupain 18, Radovic 15, Homesley 17, Winston 17)

PAOK – HAPOEL JERUSALEM 79-77 (Smith 16, Alston 11, Randolph 19, Johnson 12)

STRASBURGO – PINAR KARSIYAKA 80-65 (Booth 16, Hooker 16, Carey 15, Martin 15)

HAPOEL HOLON – BREOGAN 84-79 (Noua 19, Harris 15, Momirov 21, Jogela 14)

OOSTENDE – OLDENBURG 88-83 (Jefferson 23, Ahmad 16, Russell 21, Ogbe 13)

TORTONA – IGOKEA

Classifica aggiornata BCL.