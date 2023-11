BCL, 3ª giornata: Tortona in Europa sa solo vincere! 3 su 3 e Igokea battuto

Tortona vince la terza partita consecutiva in BCL. Battuto nettamente Igokea dopo aver condotto con autorità per l’intera partita. Tortona ha tanto dal suo quintetto titolare con Radosevic MVP con 19 punti e 10 Rimbalzi.

TORTONA – IGOKEA 91-84 (30-21, 16-16, 26-16, 19-31)

TORTONA: Radosevic 19, Daum 15, Dowe 15, Candi 11, Strautins 10, Baldasso 9, Weems 7, Basile 4.

IGOKEA: Maric 16, Tanaskovic 15, Moody 13, Jeremic 8, Nakic 8, Milosavljevic 7, Delalic 5, Kondic 4, Nikolic 4, Atic 2, Boskovic 2.

Terza vittoria in altrettante gare europee per la Bertram Derthona, che contro Igokea conduce sin dalla palla a due, dilatando progressivamente il proprio margine nei primi tre quarti. Nell’ultima frazione, i bianconeri resistono al ritorno avversario e rimangono imbattuti al termine del girone di andata del Gruppo H della BCL.

Primo quarto deciso in attacco per la Bertram, che sfrutta la precisione nel tiro da tre punti (4/5), si garantisce extra possessi con i rimbalzi offensivi e trova grande continuità per allungare sino al 30-21 del 10’, siglato dalla tripla di Straūtins allo scadere. Nella seconda frazione il Derthona continua a produrre buone iniziative, mantenendo il proprio margine di vantaggio e allungandolo. Nel finale, arriva la reazione di Igokea, che accorcia sino al 46-37 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita prosegue sugli stessi binari, con la formazione allenata da Ramondino a condurre le operazioni. Minuto dopo minuto, azione dopo azione, i bianconeri consolidano il proprio controllo sulla gara, aggiornando il divario fino al +19 (72-53) della terza sirena. Nell’ultimo periodo la Bertram subisce la progressiva rimonta di Igokea, che arriva al -6 (84-78) a 90 secondi dal termine. Al PalaEnergica va in scena così un nuovo finale in volata, in cui il rimbalzo offensivo di Candi e il libero di Dowe mantengono i Leoni avanti di due possessi (85-80) a 24 secondi dalla fine. I successivi viaggi in lunetta consentono al Derthona di vincere 91-84.

Così Leonardo Candi al termine della gara: “Per noi è stata una grandissima vittoria, perché abbiamo dimostrato di potere competere a questo livello pure se con rotazioni ridotte”.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: “Siamo molto contenti della vittoria soprattutto per il modo in cui abbiamo giocato. Abbiamo giocato molto bene per quasi tutta la partita, abbiamo mosso la palla e costruito i tiri che volevamo. Per gran parte dei quaranta minuti abbiamo avuto il vantaggio in doppia cifra e, quando Igokea ha fatto un parziale, siamo stati bravi a resistere”.

