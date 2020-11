BCL, 3ª giornata: Visconti guida Brindisi, Ennis sulla sirena per Saragozza

Quarta settimana di gare e prima parte della terza giornata andata in archivio in Basketball Champions League. Tante partite tirate, con il primo successo del Riga e l’ottima vittoria del Rytas su un campo difficile come quello di Strasburgo. Importanti successi anche per i cechi del Nymburk ed i belgi del Filou Oostende.

SIG Strasburgo – Rytas Vilnius 81-83 (Jefferson 31; Echodas 23)

Tofas Bursa – Era Nymburk 93-96 (Ugurlu 20; Obasohan 19)

Peristeri – VEF Riga 81-84 (Gaddy 15; Zoriks 20)

Bilbao – Brose Bamberg 71-77 (Brown 17; Kravish 18)

Filou Oostende – San Pablo Burgos 99-98 (Troisfontaines 23; Kravic 19)

Hapoel Holon – Cholet 73-63 (Harris 25; Blakes 19)

Galatasaray – Bakken Bears 91-81 (Hunter 19; Peterson 22)

Igokea – Türk Telekom Ankara 77-66 (Clemmons 17; Ennis 19)

AEK Atene – Tsmoki Minsk 95-69 (Lojeski 16; Salash 16)

Saragozza – Nizhny Novgorod 78-75 (Ennis 22; Gavrilovic 19)

Hapoel Gerusalemme – Limoges 81-75 (Thomas 24; P.Scrubb 26)

Happy Casa Brindisi – Darussafaka Istanbul 92-81 (Visconti 20; Andrews 27)