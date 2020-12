BCL, 4ª giornata: super Tenerife, valanga Nymburk, irriconoscibile Sassari

Altra settimana in archivio per la Champions League. Ecco i risultati delle sette gare giocate, tra cui la netta sconfitta di Sassari in casa con i danesi del Bakken Bears.

Da riportare assolutamente la prova del finlandese Sasu Salin, autore di 34 punti in casa del Galatasaray con un incredibile 8/11 dall’arco.

Galatasaray – Tenerife 89-104 (Motum 18; Salin 34)

Cholet – AEK Atene 79-70 (Fofana 22; Langford 22)

Keravnos – ERA Nymburk 69-102 (Rozzell 18; Prewitt 19)

Tsmoki Minsk – Hapoel Holon 71-75 (Rahozenka 15; Johnson 22)

Saragozza – Falco Szombathely 85-76 (Benzing 14; Bruinsma 21)

Lublino – Nizhny Novgorod 66-85 (Dorsey-Walker 17; Shepherd 19)

Dinamo Sassari – Bakken Bears 71-93 (Bendžius 17; Ongwae 16)