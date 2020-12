BCL, 5ª giornata: Bamberg unica imbattuta, Brindisi sogna, Fortitudo nei guai

Va in scena l’ultima giornata prima della sosta per le festività – si riprenderà il 5 e 6 gennaio – con due italiane coinvolte. Dopo il precedente rinvio, Igokea e Hapoel Gerusalemme hanno recuperato la partita di andata nella stessa sede (in Bosnia Erzegovina) del ritorno, ecco spiegato perché troverete due risultati diversi per la “stessa” partita.

Il crollo della Fortitudo Bologna a Bilbao la mette spalle al muro, ormai le speranze del passaggio alle Top-16 sono bassissime. Un Harrison a livello MVP, invece, fanno sognare una Happy Casa Brindisi che deve vincere una delle prossime due per qualificarsi. Unica imbattuta e già qualificata è il Brose Bamberg del “nostro” Michele Vitali (13 punti).

Ecco tutti i risultati della prima parte della 5ª giornata.

Falco Szombathely – Casademont Saragozza 94-86 (Anderson 25; Thompson 23)

Darussafaka Tekfen Istanbul – Hereda San Pablo Burgos 71-74 (Özdemiroglu 16; Horton 20)

Igokea – Hapoel Gerusalemme 75-73 (Josilo 17+11; Braimoh 29)

Peristeri Atene – SIG Strasburgo 76-79 (Gray 18; Colson 20)

Happy Casa Brindisi – Filou Oostende 93-81 (Harrison 35; Troisfontaines 23)

Pinar Karsiyaka – Brose Bamberg 70-76 (M’baye 19; Kravish 14+10)

VEF Riga – Rytas Vilnius 84-60 (Allman 23; Echodas 17)

Limoges CSP – Turk Telekom Ankara 70-75 (P.Scrubb 18; Johnson 18+8+13)

Retabet Bilbao – Lavoropiù Fortitudo Bologna 82-54 (Brown 17; Totè 14+11);

Hapoel Gerusalemme – Igokea 84-68 (Thomas 26+10; Josilo 14)