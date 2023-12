BCL, 5ª giornata: I verdetti dei gironi e gli accoppiamenti del Play-In. Che sfide per Tortona e Sassari!

Verdetti nella BCL Basketball Champions League. Passano sia Tortona che Sassari ma entrambe dovranno giocare il Play-In per qualificarsi rispettivamente contro Galatasaray e Cholet. Si salva Darussafaka grazie all’ex Pesaro Abdur-Rahkman che ne segna 33 e trascina i turchi al Play-In. Non basta la vittoria di un punto con l’Hapoel Holon per il Bursaspor, eliminato nel gruppo F. Out anche il Benfica, arrivato dalle qualificazioni ma travolto da un super Hapoel Jerusalem.

RISULTATI:

CHOLET – TENERIFE 85-91 (Salaun 18, Nzekwesi 16, Fitipaldo 16, Huertas 15)

DARUSSAFAKA – VEF RIGA 87-81 (Abdur-Rahkman 33, Demir 14, Toro Barea 21, Bertans 18)

SZOMBATHELY – LE MANS 75-73 (Perl 24, Tiby 18, Lewis 13, Narace 10)

OPAVA – PROMITHEAS 97-100 DTS (Sirina 20, Townes 19, Cowan 30, Coffey 25)

RYTAS – DIJON 79-77 (Radzevicius 18, Echodas 17, Hunt 19, Ducote 17)

OOSTENDE – PINAR KARSIYAKA 78-76 (Ahmad 19, Jefferson 19, Carey 22, Brown 17)

STRASBURGO – OLDENBURG 85-77 (Booth 19, Hooker 15, Crandall 23, Schoormann 17)

PERISTERI – UNICAJA MALAGA 76-73 (Thompson 22, Love 16, Perry 16, Carter 12)

HAPOEL JERUSALEM – BENFICA 97-68 (Randolph 32, Lemar 11, Carter 22, Broussard Aaron 17)

IGOKEA – TORTONA

TOFAS – MURCIA 75-90 (Sakic 17, Winston 14, Sleva 22, Caupain 15)

PAOK – GALATASARAY 79-85 (Smith 16, Alston 14, Yeboah 26, Halilovic 17)

BREOGAN – BONN 97-92 DTS (Sajus 24, Anderson 18, Watson 19, Sengfelder 16)

HAPOEL HOLON – BURSASPOR 74-75 (Dawson 17, Smith 16, Brown 26, Hamilton 15)

LUDWIGSBURG – AEK ATHENS 83-79 (Graves 24, Buie 16, McRae 20, Kuzminskas 16)

DINAMO SASSARI – STETTINO

GRIGLIA PLAY-IN

Classifica Regular Season BCL.