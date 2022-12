BCL, 6ª giornata: Peristeri, missione compiuta per Coach Spanoulis! Si salvano il Limoges di Cancellieri e il PAOK

Ultima giornata di Regular Season in BCL Basketball Champions League dove si emettono i primi verdetti in attesa del Round of 16. Nel gruppo A nessuna sorpresa con Szombathely eliminata. Nel gruppo B purtroppo la Reggiana è fuori a causa degli scontri diretti con Pinar mentre nel gruppo C già tutto deciso con Galatasaray dominatore del gruppo e e Legia fuori dai giochi. Bilbao e Hapoel Jerusalem vincono rispettivamente i gironi D ed E dove a salutare la competizione sono Nymburk e Bakken Bears. Si qualifica al Round of 16 anche “l’italiano” Limoges di Coach Cancellieri vincente a Benfica e anche grazie al KO casalingo del VEF Riga. Il Peristeri di Coach Vassilis Spanoulis vince in casa del Bnei Herzliya a cui non bastano i 32 di uno scatenato Kemp per “salvarsi” nello scontro diretto tra le due squadre. Non vale a nulla la vittoria della Dinamo Sassari, in casa dell’imbattuta Malaga. La squadra sarda saluta la competizione a causa della vittoria del PAOK a Dijon, autore di una pazzesca rimonta nell’ultimo quarto.

Qui i risultati:

BAKKEN BEARS – LUDWIGSBURG 86-94 (Carr 28, Childs 16, Dunn 18, Johnson 18)

DARUSSAFAKA – HAPOEL JERUSALEM 69-92 (Korkmaz 11, Pandi 10, Hankins 18, Carrington 17)

BENFICA – LIMOGES 59-79 (Carter 15, Douglas 12, Jones 26, Rodriguez 20)

VEF RIGA – MANRESA 80-82 (Brooks 24, Zoriks 24, Steinbergs 21, Ferrari 11)

LEGIA – GALATASARAY 76-90 (McCallum 20, Leslie 16, McGee 20, Caloiaro 14)

OOSTENDE – HAPOEL HOLON 95-86 dts (Tyree 31, Bratanovic 18, Jones 19, Green 18)

DIJON – PAOK 69-74 (Ware 23, Rousselle 12, Hands 17, Riley 17)

UNICAJA MALAGA – SASSARI 82-92 (Carter 14, Kravish 12, Jones 21, Robinson 17)

SZOMBATHELY – STRASBURG 89-71 (Barac 17, Perl 17, Kurucs 14, Berzins 13)

TOFAS – MURCIA 77-87 (Gray 26, Ugurlu 13, McFadden 24, Trice 24)

AEK ATHENS – PINAR KARSIYAKA 80-72 (Mitchell 25, Strelnieks 13, Brown 17, Angola 11)

REGGIANA – BONN 66-90 (Vitali 17, Strautins 15, Kratzer 16, Shorts 12)

BILBAO – NYMBURK 71-81 (Kyser 12, Alonso 9, Simmons 27, Klassen 16)

BNEI HERZLIYA – PERISTERI 87-90 (Kemp 32, Thompson 16, Denmon 25, Francisco 21)

IGOKEA – BAHCESEHIR KOL. 72-77 (Ray 15, Crawford 13, Boutsiele 14, Smith 14)

RYTAS – TENERIFE 85-78 (Foster 21, Fridrikssson 19, Fernandez 18, Salin 9)

