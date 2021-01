Sesta e ultima giornata della regular season di BCL. Nel girone H Brindisi, già qualificata ai playoffs, si gioca il primato contro gli spagnoli del San Pablo Burgos. Per gli spagnoli si segnalano due assenze importanti: l’ex Renfroe e l’ex bresciano Ken Horton. Per la Happy casa out Mattia Udom.

HAPPY CASA BRINDISI – SAN PABLO BURGOS 86-90 (23-20, 12-21, 27-25, 24-24)

A breve il recap completo della gara.-