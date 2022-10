BCL amara per Reggio Emilia, sconfitta nel finale dal Pinar Karsiyaka

In un Karsihaka Spor Salone desolatamente vuoto il Pinar si impone nella terza giornata di BCL, ma deve faticare moltissimo contro una ritrovata Unahotels Reggio Emilia. Il Pinar squadra decisamente più forte e costruita per andare lontano in questa competizione è dovuta ricorrerre ai suoi talenti come McCollum (33) e Siphai per avere la meglio. Reggio vista questa sera è in netto miglioramento rispetto alle ultime apparizioni, buona la prova di Olisevicius con 12 punti, eguagliato da Reuvers.

Quintetti iniziali :

Pinar : Brown V.,Kuzminkas, Delgado, Brown J., Shipai

Unahotels : Cinciarini, Hopkins, Reuvers, Olisevicius, Anim

Primo Quarto : Buono l’avvio di Reggio Emilia che trova buoni tiri e anche buoni canestri, Hopkins con 4 e Cinciarini 3 punti, il Pinar si affida a Kuzminkas e McCullum per il 5-11, minuto per Sarica. Si gioca ad un buon ritmo ma le conclusioni lasciano a desiderare, Reggio piazza 2 triple con Hopkins e Olisevicius e si trova avanti di 7 lunhezze 10-17 al 5°. Il Pinar si affida a McCullum che infila 7 punti di fila per il 15-17, per Reggio entra Vitali e segna subito 2 punti con una bella entrata dal fondo. Il Pinar trova il pari coon la tripla di Shipai ma unn Strautins appena entrato mette la sua tipla per il 19-22. Primo vantaggio Pinar con la tripla dalla punta di Vitto Brawn, che si ripete anche sulla sirena per il 26-24 finale.

Secondo Quarto : Micidiale avvio del Pinar che in 90 secondi realizza 5 punti di uno scanetato McCullum che costringe Menetti a chiamare subito il suo primo minuto 31-24. Reggio risponde con 4 punti di Reuvers ma è sempre McCullum a segnare già arrivato a quota 23. Bel momento di Reggio che con un 7-0 di parziale grazie a Olisevicius e Cinciarini riduce ad un sol punto lo svantaggio, questa volta è Sarica a chiamare minuto 36-35 al 15°. Si incrive per il Pinar il centro Delgado che piazza un libero ed una schiacciata lasciato libero in area, Menetti furibondo durante il time out. Non esce benissimo Reggio dal minuto e viene castigata da J. Brown, nel finale Robertson chiude il tempo con una entrata a fil di sirena, 46-42.

Terzo quarto: L’approccio di Reggio dopo l’intervallo non è il massimo e viene punita da Shipai autore di 5 punti, Reuvers con un 2/3 ai liberi e Olisevicius tengono a 5 le lunghezze di svantaggio 51-46. Se nel primo tempo era McCullum ora il Pinar è attaccato alle conclusioni di Shipai che trasforma tutto ciò che passa tra le mani, Anim e Olisevicius tengono a contatto Reggio 56-50 al 26°. Dopo essere a meno 3 Reggio deve subire la reazione del Pinar che grazie ai tiri liberi di Kuzminkas e McCullum si ritrova a 7 punti di svantaggio, complice anche alcune seclte sbagliate in attacco. Il quarto si chiude con 2 stoppate di Reuvers ed un fallo sulla sirena di Vitali su Delgado, il quale fa 1 su 2 e chiuide sul +10 Pinar 63-53.

Quarto quarto : In apertura di ultimo qauarto Reggio trova la forza per rimettere in piedi la partita grazie a Vitali e Robertson presici dalla lunetta per il 4 ma non riesce mai a chiudere bene in difesa e subisce 4 punti da Delgado che ricaccia indietro Reggio Emilia 71-65. A metà del quarto tecnico alla panchina locale e fallo fischiato a Cinciarini molto discutibile. Pescato bene Hopkins riporta Reggio al – 4 sul 72-68 quando Olisevicius mette il 2, minuto per Siraca a 4 minuti dalla fine. Si arriva sino alla fine con le squadre a contatto ma gli errori dalla lunetta ed una rimessa contestata condannano Reggio ad una sconfitta immeritata per 83-76.

PINAR KARSIYAKA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 83-76(26-24 ,46-42,63-53)

Pinar : Brown J. 5 ,Flatten ,McCollum 33 ,Baris ,Durmaz 2,Akyazili ,Kilicli ,Kuzminkas 4,Delgado 14 ,Brown V. 10 ,Celep ,Sipahi 15 . Allenatore Sarica

Unahotels : Robertson 8 ,Funderburk 6 ,Anim 7 ,Reuvers 12 ,Hopkins 11,Cipolla ,Strautins 3 ,Vitali 9, Stefanini ,Cinciarini 8 ,Olisevicius 12,Diuf . Allenatore Menetti

Arbitri : Horozov (BUL), Proc (POL), Zashchuk (UKR)