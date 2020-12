BCL, Bilbao – Fortitudo Bologna: le parole post partita di coach Dalmonte

Così il coach al termine della gara: “Complimenti doverosi a Bilbao, che ha giocato una partita di qualità, creando situazioni di vantaggio per i suoi giocatori che spesso, in velocità, ci hanno penalizzato. Non eravamo certamente venuti qui per perdere e lo scarto finale ci amareggia. Allo stesso tempo, però, va riconosciuto con grande onestà che, in questo periodo, la situazione in campionato e le assenze che dobbiamo fronteggiare ci hanno costretto, necessariamente, a dosare i minutaggi dei giocatori che avevo a disposizione, creando talvolta dei quintetti piuttosto anomali. Dobbiamo essere bravi ad analizzare questa partita nella maniera corretta, facendo cioè tesoro degli errori commessi e resettando tutto in vista della partita di domenica che (al netto degli assenti) dovremo affrontare con il giusto spirito e con tanta voglia di combattere e far bene’’.