BCL – Cambia il format della Champions League: 8 gironi da 4 squadre

A seguito degli ultimi sviluppi della pandemia da COVID-19, il Board della Basketball Champions League ha approvato un cambio di format per la Regular Season 2020-2021. Nello specifico, in base alle informazioni ricevute dal FIBA Medical Advisory Group per il COVID-19 (MAG) che ha rivisto gli ultimi dati scientifici e pubblicazioni rese disponibili dalla World Health Organization (WHO), la Basketball Champions League ha deciso di adottare un format considerando che le restrizioni a livello locale difficilmente saranno ridotte in modo significativo nei prossimi mesi.

Al fine di proteggere la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori ed arbitri, ma anche per garantire una competizione giusta e per organizzare in modo coerente gli eventi, la Regular Season di BCL si giocherà in otto gironi da quattro squadre l’uno, invece di quattro giorni da otto.

Sarà mantenuto il calendario che prevede partite di martedì e mercoledì. Questo cambio di format garantirà lo svolgimento ogni settimana di partite di BCL, ridurrà i trasferimenti internazionali per le squadre e offrirà loro più flessibilità senza impattare sui calendari delle leghe nazionali. Questo cambiamento serve anche per proteggere l’integrità della competizione e salvaguardare il completamento della stagione.

I nuovi otto gironi sono stati composti in base al sorteggio già avvenuto a luglio, e le squadre sono state divise in base al seed ed alle urne in cui erano state inserite – tutto basato sul BCL Club Ranking, disponibile per consultazione online.

I club giocheranno sei match a test con un sistema di Round Robin (tre gare in casa, tre in trasferta), con le due migliori squadre che avanzeranno agli ottavi. Lo stesso format della competizione dopo la Regular Season sarà confermato dopo un successivo confronto sugli sviluppi della pandemia ed il suo impatto sull’organizzazione delle partite.

Tra ottobre e gennaio si giocheranno partite BCL in dodici giorni diversi, garantendo due settimane tra una partita e l’altra ad ogni squadra dello stesso girone. Il primo gameday della stagione BCL avverrà nei giorni 20-21 ottobre.

Il calendario completo e aggiornato sarà comunicato in un momento successivo.