BCL – Cambia il format delle qualificazioni, tornei a Nicosia e Botevgrad

A seguito degli ultimi sviluppi della pandemia, il Board della Basketball Champions League ha approvato un cambio di format per i Qualification Rounds 2020-2021. Al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza di atleti, allenatori ed arbitri, ma anche per salvaguardare una competizione giusta e per organizzare in modo appropriato l’evento-partita, è stato deciso di modificare il format: da gare di andata e ritorno si passa ad un formato a torneo, con partite singole per ogni Qualification Round.

Ci saranno quattro tornei, ognuno dei quali vedrà due semifinali ed una finale. Le semifinali rappresenteranno il BCL Qualification Round 1, mentre le finali il BCL Qualification Round 2. Questi tornei di qualificazione avverranno in due location diverse:

1. Gruppo A e B: Nicosia (Cipro) – Tassos Papadopoulos Eleftheria Indoor Hall

2. Gruppo C e D: Botevgrad (Bulgaria) – Arena Botevgrad

La composizione dei gruppi e gli accoppiamenti nelle semifinali sono basate sul sorteggio già avvenuto:

Gruppo A – Nicosia, CYP (Eleftheria Indoor Hall)

Semifinale 1: Bakken Bears (DEN) – Hapoel Tel Aviv (ISR)

Semifinale 2: Anwil Wloclawek (POL) – Belfius Mons-Hainaut (BEL)

Finale: Vincente SF1 – Vincente SF2

Le semifinali avverranno mercoledì 23 settembre.

La finale si giocherà venerdì 25 settembre.

Gruppo B – Nicosia, CYP (Eleftheria Indoor Hall)

Semifinale 1: Keravnos (CYP) – Iraklis (GRE)

Semifinale 2: Donar Groningen (NED) – Dnipro (UKR)

Finale: Vincente SF1 – Vincente SF2

Le semifinali avverranno martedì 22 settembre.

La finale si giocherà giovedì 24 settembre.

Gruppo C – Botevgrad, BUL (Arena Botevgrad)

Semifinale 1: U-BT Cluj Napoca (ROU) – Igokea (BIH)

Semifinale 2: Fribourg Olympic (SUI) – Sporting CP (POR)

Finale: Vincente SF1 – Vincente SF2

Le semifinali avverranno mercoledì 23 settembre.

La finale si giocherà venerdì 25 settembre.

Gruppo D – Botevgrad, BUL (Arena Botevgrad)

Semifinale 1: Tsmoki-Minsk (BLR) – Balkan Botevgrad (BUL)

Semifinale 2: Neptunas Klaipeda (LTU) – London Lions (GBR)

Final: Vincente SF1 – Vincente SF2

Le semifinali avverranno martedì 22 settembre.

La finale si giocherà giovedì 24 settembre.

A causa della situazione attuale e dei regolamenti nazionali in Bulgaria ed a Cipro, ai tifosi non sarà possibile l’accesso alle arene. Gli orari di inizio delle partite saranno determinati in un secondo momento.