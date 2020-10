BCL: debutto per la Fortitudo. I numeri della sfida con il Bamberg

Questa sera alle ore 20:30 (diretta Eurosport Player), la Fortitudo Lavoropiù Bologna farà il suo esordio nella Basketball Champions League, a distanza di quasi 12 anni dall’ultima partita disputata in una coppa europea. Alla Unipol Arena di Casalecchio arrivano i tedeschi del Bamberg, dove milita Michele Vitali, che ha già giocato la competizione con la Dinamo Sassari.

“Non mi aspetto una partita facile, secondo me la Fortitudo è un’ottima squadra. È sicuramente una squadra nuova, quindi ha avuto e ha bisogno di tempo come è normale che sia. È però una squadra con grandissimo talento, dovremo stare molto attenti ad ogni piccolo dettaglio. La chiave per noi sarà soprattutto rientrare velocemente in difesa, perché la Fortitudo ha giocatori con tanti punti nelle mani, mi aspetto una partita tosta.” Queste le sue parole a BolognaBasket.org.

In attesa della partita, ecco alcuni dati statistici sull’incontro (dati Opta):

– La Fortitudo è la ottava squadra italiana in BCL; solo Capo d’Orlando ha perso all’esordio casalingo nella competizione.

– Il Bamberg giocherà la propria terza stagione consecutiva in BCL. Hanno raggiunto la Final Four nel 2018/2019 ma non hanno partecipato ai playoff nell’ultima disputata.

– Il Bamberg ha vinto solo due delle proprie ultime nove gare in trasferta in BCL, senza mai segnare più di 80 punti in questo periodo; nelle precedenti otto gare, avevano segnato 80+ punti in sei occasioni.

– Adrian Banks ha segnato 14.8 punti di media nelle sue 13 presenze in BCL; ha messo a segno il suo career high in BCL (31 punti) all’esordio casalingo lo scorso anno, che fu proprio contro una squadra tedesca – il Telekom Baskets Bonn.

– Chase Fieler giocherà la propria terza stagione in BCL, dopo aver realizzato in doppia cifra in 14 delle sue 27 presenze; però, ha segnato solo 6.5 punti per gara contro avversarie italiane nella competizione.