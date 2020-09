BCL: Definito il tabellone della Final Eight! Tenerife e Dijon qualificate

BCL pronta a completare la competizione della scorsa stagione (unica coppa europea a fare così), con le ultime due squadre che mancavano alla Final Eight in programma ad Atene dal 30 Settembre al 4 Ottobre.

JDA DIJON – NIZHNY NOVGOROD 75-67 (20-20, 15-12, 19-23, 21-12)

L’ultimo quarto è quello che permette ai francesi di ribaltare l’incontro ed aggiudicarsi il pass per le Final Eight di Atene. Il migliore per i padroni di casa è Axel Julien con 5 punti, 5 rimbalzi e soprattutto 11 assist. Chassang e Holston sono il riferimento offensivo per Dijon, con 20 punti a testa. Non pochi i rammarichi per gli uomini di Lukic, con un pessimo ultimo quarto disputato. Komolov e Astapkovich sono gli ultimi ad alzare bandiera bianca, in una partita che vede Dijon volare alle Final Eight tra l’entusiasmo del pubblico di casa (concesso l’ingresso parzialmente in Francia).

DIJON: Chassang 20, Holston 20.

NIZHNY: Komolov 18, Astapkovich 13.

IBEROSTAR TENERIFE – FILOU OOSTENDE 62-54 (17-10, 13-20, 21-13, 11-11).

Tenerife supera Oostende grazie ad un’ottima prestazione di squadra, in una partita dal punteggio bassissimo. Ottimo l’apporto sotto i tabelloni da parte di Tyler Cavanaugh, oltre al solito Marcelinho Huertas, positivo in fase realizzativa nonostante le brutte percentuali al tiro. Ai belgi non basta il duo Welsch – Schwartz, per superare lo scoglio dell’Iberostar Tenerife.

Tenerife: Huertas 13, Shermadini 9, Doornekamp 9.

Oostende: Welsch 13, Schwartz 12.